“Ante esa situación la formación integral en donde tiene una gran participación el acercamiento a la gran música coadyuva en la aportación de elementos para restaurar la ilusión y el compromiso por seguir construyendo. Y además contribuye a una apuesta muy importante que es la formación humana a través de actividades, que miles de años después se enfocan en aprender a ser, a convivir y transformar”, dijo.

Recordó que el autor, siendo aún el director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Instituto Sinaloense de Cultura firmó un convenio el 16 de mayo de 2018 con una la UAdeO, que en su momento ella fue rectora, y fue primera vez que se acercó la gran música a la universidad, aportando beneficios incalculables a su modelo educativo.

Este libro, aseguró, será un referente para lectores especializados y también para quienes no lo son, pero que están cerca y aman la música.

Ronaldo González destacó la magia de la música reside en que es la única posibilidad que tiene el ser humano de acercarse aquello de lo que no se puede hablar, lo inefable, en donde está el límite de la comprensión racional, que el lenguaje convencional puede decir.

“La música sirve para acercarnos al misterio: la belleza de un crepúsculo, la majestuosidad de un genio, Beethoven sobre Napoleón, o la maravilla del amor”.

Pero en su libro, aseguró, se ocupa mucho más que de eso.

“Aquí van a encontrar el acercamiento a la tragedia griega, imposible porque no había partituras, no había lenguaje musical entonces e intentan rescatarla, pero nada nos garantiza que esa era la música de la tragedia griega, Edipo, etc, sabemos que había música. También se pregunta por el papel del mito, que usa el lenguaje musical”.

Salmón del Real, músico, compositor y director de orquesta, comentó que compartió que este es un libro que surgió en la pandemia, tiempo en el que “todos hicimos cosas que nos gustaba hacer”.

“En el ocio es donde uno descubre un poquito más de su naturaleza, abandonando la automatización del sistema, muchos empezaron a bailar en Tik tok, y todos demostraron que el ser humano es un ser artístico eminentemente y que el arte, por primitivo que sea, marca la diferencia”.

Agregó que eligió que fueran 21 artículos, inspirado en la obra El Pierrot Lunaire del compositor austriaco Arnold Shönberg, que tiene 21 miniaturas.

“Yo soy proclive a la numerología y me encantó esta idea, tres veces siete, el siete número maestro, me gustó pensarlo así, cuando programo música de concierto, a veces programo interesantes números, he encargado miniaturas sinfónicas pensando en esas miniaturas,

El libro tiene una forma como si hubiera calculado la composición de una obra musical”.

Cada capítulo es como el movimiento de la sinfonía, Allegro sostenuto, en el que aborda la gran música; Andante elegíaco, con los homenajes; Adagio cantabile, con reflexiones, y Presto assai, A tempo de pandemia, sobre lo que tocaba la OSSLA en sus presentaciones”.