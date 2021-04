“A partir de ahí, fue sustentar una estética sustentada en mi lugar de origen, la ciudad donde nací con muchas de sus características, el lenguaje, como sostén del arte de narrar, se convirtió en uno de los pilares de mi creación, pues me ayudó a reforzar el ritmo y el tono de mi narrativa”.

Hace 25 años, cuando Élmer Mendoza trabajaba en su quinta o sexta novela y no le gustaba, aun y cuando eran de una prosa impecable y se preguntaba qué le faltaba, tuvo una revelación, que “debía escribir con un lenguaje que me saliera del corazón: el lenguaje culichi”.

Y aunque llevaba varias novelas escritas que desechó porque no le gustaban, se dio cuenta de que lo que lo haría diferente era el tema, el ritmo narrativo, el lenguaje y la estética.

“Gracias a estos elementos he logrado que mi literatura tenga alguna trascendencia, cuando me convertí en escritor me propuse poner a Culiacán en el mapa de la cultura universal y es muy posible que lo haya ignorado o en todo caso, abierto una puerta por donde la generación siguiente pueda entrar y llegar más lejos que yo”.

El escritor sinaloense, autor de novelas como “Un asesino solitario”, “El amante de Janis Joplin”, “Cóbraselo caro”, “Asesinato en el Parque Sinaloa”, “La cuarta pregunta” y “Ella entró por la ventana del baño”, entre otras, agradeció la distinción y reconoció el apoyo de su esposa, hijos, nietos, padres, suegros y amigos.