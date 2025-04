Escuchan los consejos del chef Gilberto del Toro

Una amena charla sostuvo el chef Gilberto del Toro con estudiantes de la licenciaturas de Nutriología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la presentación de sus libros “Después del derrumbe, resiliencia” y “Cómo administrar una cocina profesional”.

En el Auditorio de Biblioteca Central de la Casa Rosalina de Mazatlán, el experimentado chef fundador del Restaurante Gaia Bistrot, compartió con un nutrido grupo de jóvenes ávidos por conocer más sobre el arte culinario, su experiencia de vida en esta profesión que le apasiona.

La enfermedad que colapsó su cerebro hace seis años, y que lo paralizó hasta dejarlo en coma varios días, limitando su actividad motriz, auditiva, y del habla, hoy no ha sido impedimento para que narré su vida y sus vivencias, así como lo orgulloso que se siente de ellas.

Así, bajo ese panorama y con los sentimientos a flor de piel, el ponente explicó su andar por este camino, que ellos, de alguna u otra manera han iniciado al cursar estas licenciaturas, y que además de ser una profesional muy bonita, es muy desgastante y requiere de mucho compromiso.

“En un futuro tendrás los conocimientos y las actitudes necesarias para corregir los errores y mejorar; y para qué sirve el valor, para levantarte una y otra vez en tu vida personal o profesional, cuando te caes son importantes dos cosas, la primera saber porque te derrumbaste, y la segunda es tener el coraje de poder reinventarte”, les comentó.

“Mi madre me enseñó desde muy pequeño que las personas no harán lo que tu creas que deben hacer, sólo tú y Dios nunca te defraudaras, no debemos de esperar demasiado de la gente”, les dijo.

Les exhortó a invertir en sí mismos y que se convirtieran en un experto en lo que hagan.

“Inviertan en sí mismos, conviértete en un experto en lo que haces, eso significa ser capaz de realizar la misma tarea miles de veces, sin rezongar... no te compares con nadie más, ni veas cuánto tiene el otro, el único en el que te debes de concentrar es en ti mismo”, les dijo.

Durante el conversatorio que realizó el Chef Gilberto del Toro con los jóvenes, les dio algunos consejos, ya que aseguró en esta profesión también hay muchos tropiezos.

“No cedas el control de tu existencia a alguien más, tú eres el capitán de tu propio destino, cómo decía Facundo Cabral, ‘esta vida vale la pena ser vivida bajo diversas circunstancias, incluso en la cárcel si todavía puedes respirar siempre habrá algo de esperanza’, una vez que te pique el gusanito de servir es muy difícil librarse de eso, habrá muchos sacrificios, dudas y trasnochadas, pero en esta vocación tenemos el noble privilegio de tratar de hacer felices a los demás, no siempre es posible, verdad, pero vale la pena intentarlo, mi consejo es que no tengan miedo de emprender cualquier cosa por más pequeña que sea, a pesar de los posibles errores u obstáculos que puedas encontrar, todo será útil para formarte de la mejor manera”, les aseguró.

En la reunión, el autor estuvo acompañado por su esposa Magui Rojas de Del Toro; por el profesor de investigación Abelardo Tapia y por William Tiznado, jefe de carrera de la Licenciatura en Gastronomía, les contó anécdotas, situaciones y muchas otras cosas más que se viven entre estufas y sartenes, por lo que los invitó a seguir cocinando e inventar todo tipo de platillos con lo que tengan a la manos.

Además, los invitó a ser constantes en lo que quieren, y a viajar mucho para conocer el arte culinario de otros estados y países, para enriquecer el propio.

A su vez, los asistentes despejaron sus dudas, en la ronda de preguntas y respuestas, en donde el escritor, explicó cómo inició en esta profesión, que tuvo que pasar para llegar a emprender y estar ahora al mando de un restaurante, así como también el cómo tuvo la resiliencia suficiente de salir adelante de la enfermedad que padeció por varios años.

Les comentó que todo se puede siempre y cuando tengan la pasión y la constancia para hacer las cosas que les gustan.

Sinopsis de los libros

Libro “Después del derrumbe, resiliencia”

El chef Gilberto del Toro nos lleva por un viaje a través de sus memorias desde la infancia hasta la etapa actual. Una reseña del momento en qué decidió convertirse en gastrónomo y de los diferentes lugares en los que ha laborado, aquí en México, en el extranjero, así como en alta mar a bordo de un crucero turístico, aportándonos una serie de recetas de platillos que han marcado su vida con el paso del tiempo hasta el día de hoy. Qué batalla con las secuelas de haber sufrido un infarto cerebral y nos comparte algunos consejos para enfrentar la adversidad.

Libro “Cómo administrar una Cocina profesional”

El chef Gilberto Del Toro, es una guía integral para aspirantes a chefs, aficionados al gremio o restauranteros. Creando una conciencia invaluable y otorgando consejos prácticos para manejar adecuadamente una operación de cocina comercial. Este análisis constructivo resalta la relevancia y peso del libro en el mundo culinario. Es recomendado para cualquiera inmerso en el mundo de la gastronomía.

Puntos de venta: Restaurante Gaia Bistrot y Librería La Casa del Caracol.