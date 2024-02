Esta es la primera vez que un Rey de la Alegría sobrepasa el millón de pesos para ganar la corona; Héctor Limón se convirtió en el “Rey del Millón”, y este jueves será consagrado su sueño con la música de Julión Álvarez y Alfredito Olivas.

“La gente fue la que me puso ese apodo, “El Rey del Millón”, yo días después de la elección lo empecé a ver en las redes y en algunos medios de comunicación y me gustó, y ya se me quedó”, dijo entre risas Héctor Limón durante una entrevista para Noroeste.

Es bien sabido que Héctor era el rival a vencer, con más de un millón de seguidores en sus redes sociales y muchos convenios con marcas para ser sus patrocinadores, se destacó de entre el grupo de 4 candidatos, mismos que declararon en más de una ocasión que no tenían una amistad de por medio y que incluso no se llevaban bien.

Estos dimes y diretes carnavaleros fueron confirmados por el propio Rey de la Alegría electo pasado el 19 de enero; fue muy contundente al decir que “entró a una competencia y no hacer amigos”, y que ahora que tiene la corona en sus manos, está disfrutando el resultado de su empeño para recolectar Un millón 20 mil 8 pesos, que lo llevaron a la corona.

“Fueron un millón 20 mil 8 pesos, que no se les olvide (risas), no se les olviden esos 8 pesos que echó mi amá de último momento.... La realidad es que yo ya gané y ahora ya no quiero concéntrarme en competir con mis compañeros, ya cada quien tiene el título que le corresponde, y ahora estoy disfrutando de todo, desde estas entrevistas hasta las idas a medirme el traje, todo, todo, y Dios me está acompañando, el sabe lo que le pedí y lo que me está ayudando a hacer”, dijo.

El creador de contenido digital originario de Culiacán no se ha limitado en expresar sus pensamientos pero tampoco su forma de vestir, pues poco le importan las críticas y sigue usando prendas femeninas como blusas, sandalias y hasta accesorios, siendo uno de los primeros soberanos en mostrase así, e incluso usar maquillaje en sus eventos oficiales.

Un traje de ensueño

“Antes de yo ser Rey, mi traje favorito era el de Obed; es que no inventes tiene una alas hermosas, los colores; Momo se la rifó con ese traje, pero ya vi el mío y está increíble, es gusto como lo tenía en mis expectativas; tiene una cauda hermosa”, dijo.

Este año Momo vestirá al Rey con detalles barrocos de la época de Cervantes, pero agregándole la magia de la lentejuela y la chaquira que distingue al Carnaval de Mazatlán de otros.

“Que se agarren las Reinas, porque llevo mucho bordado, mucho tela, mucho de todo, las voy a opacar (risas), estoy muy emocionado, ya quiero que lo vean, es un traje como nunca lo ha hecho Momo”, expresó.