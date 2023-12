Mónica Garza

“Cristina Pacheco fue la gran inspiración de una generación completa. Confieso que yo desde adolescente no había entrevista suya que me perdiera. Siempre quise llevarla a Historias Engarzadas, pero ella, humilde y elegante siempre me decía: “Pero si yo no soy tan importante... Déjame pensarlo...” y nunca dejamos de intentarlo... Pero su influencia, su abrazo, su ejemplo y su escuela, se quedan en el corazón y en el oficio, como en el de millones de mexicanos. Descanse en paz una grande como pocas”.