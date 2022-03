“En un conjunto residencial de lujo, dos adolescentes inadaptados se reúnen por las noches para embriagarse a escondidas y compartir sus descabelladas fantasías. Franco Andrade, obeso y solitario, adicto a la pornografía, sueña con seducir a la vecina de al lado- una atractiva mujer casada, madre de familia-, por quien ha desarrollado una obsesión malsana”, señala en la sinopsis.

“En tanto Polo, su reacio compañero, fantasea con renunciar a su agobiante empleo como jardinero del exclusivo fraccionamiento y huir de su casa, de su pueblo infestado de narcos, y del yugo de su dominante madre. Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada uno cree merecer, Franco y Polo maquinarán un plan tan pueril como macabro”.

Fernanda Melchor es una de las escritoras más destacadas de la actualidad, explora la facilidad con la que el deseo puede convertirse en obsesión y, más aún, en violencia, al tiempo que escribe sobre esa alianza entre los polos opuestos de la sociedad mexicana contemporánea.

Junto con ella, Mieko Kawakami, por Heaven; Sang Young Park, por Love in the Big City; Norman Erikson Pasaribu, por Happy Stories, Mostly; Claudia Piñeiro, por Elena Knows; Violaine Huisman, por The Book of Mother, y David Grossman, por More Than I Love My Life.