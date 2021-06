El escritor francés David Diop fue elegido ganador del Booker Prize 2021, por su obra ‘At Night All Blood is Black’.

“Nos complace anunciar que el ganador del #2021InternationalBooker es ‘At Night All Blood is Black’ de @DDiop_ecrivain , traducido del francés por Anna Moschovakis y publicado por @PushkinPress”, publicó The Booker Prizes, en su cuenta oficial de Twitter.

‘At Night All Blood is Black’ es su segunda novela y ha sido preseleccionada para 10 premios importantes en Francia, entre ellos el Prix Goncourt des Lycéens, del que fue ganador.

“Ansioso por vengar la muerte de su compañero, cada noche se desliza con sigilo hacia las posiciones enemigas, elige a un soldado cuidándose de no ser descubierto, clava la mirada en sus ojos azules, lo mata infligiéndole la misma herida con que se desangró Mademba y después le corta una mano y se la lleva como trofeo. Noche tras noche repite este macabro ritual”.

Anna Moschovakis es poeta, autora y traductora, cuyas obras incluyen la colección de poesía ganadora del premio James Laughlin You and Three Others Are Approaching a Lake y una novela, Eleanor: or, The Rejection of the Progress of Love.

Sus traducciones del francés incluyen The Jokers de Albert Cossery, The Possession de Annie Ernaux y Bresson on Bresson.