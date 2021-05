Comentó que lo que quiere es crear una literatura bien hecha y en esta novela cuenta dos historias distintas que no pueden ir juntas, tenía que dar cuerpo verdadero a cada historia.

“La emoción que experimento como autor, volver para no perder la objetividad de lo que quiero lograr, siempre estoy intentando lograr una obra maestra, eso no se sabe... como tampoco puedes saber si va a ser best seller, no se sabe, es un albur”, apuntó.

“Pero escribir una novela no puede ser un albur, uno debe tomar decisiones precisas, se supone que uno lee novelas, sabe cómo se trabaja, qué se puede conseguir, hay una parte intuitiva que tiene que ver con las esferas emotivas, pero armarlo, dejar todas las posibilidades para que los lectores puedan experimentar algo, es trabajo y más trabajo”.

Durante la presentación, que se llevó a cabo en línea, a través de Facebook Live, los lectores que se conectaron desde distintas ciudades del país mandaban saludos, comentarios y preguntas que Moreno leía.

Mendoza habló de los personajes, sus nombres, el apodo del Siciliano, que eligió de último momento, luego de un viaje a Italia, para dar una conferencia en Nápoles.

“Abajo de Nápoles está Sicilia y comiendo dije le voy a cambiar el apodo, eso fue en 2019, antes de la pandemia, el apodo se ajustaba a lo que estaba haciendo pues era un tipo que se atrevía a todo, que no le importa, tiene una historia negra, no hay nada que se le pueda obstaculizar”.

En ese sentido, compartió, siempre busca la musicalidad de los nombres y apodos, pues todo tiene que ajustarse a un ritmo narrativo y al discurso.