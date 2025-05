Fernando del Paso es el mejor novelista mexicano, asegura Élmer Mendoza

El Colegio Nacional celebró los 90 años del nacimiento del escritor Fernando del Paso (1935-2018), considerado un clásico moderno de la literatura, con un homenaje coordinado por Juan Villoro, en el que participaron Carmen Villoro, Carlos Mariscal de Gante, Alejandro Espinoza Fuentes y Élmer Mendoza.

En calidad de moderador, Juan Villoro expresó que la obra de Fernando del Paso y su legado siguen siendo importante para sus lectores, pues es uno de los autores más estudiados por los especialistas.

Dijo que los invitados al homenaje son conocedores de la obra de Del Paso, por ello organizó un panel de lujo: Carmen Villoro abordó su semblanza como escritor; Carlos Mariscal de Gante habló sobre su novela Palinuro de México; Alejandro Espinoza Fuentes dedicó su ponencia sobre José Trigo y algunos puntos de Noticias del Imperio. Élmer Mendoza reflexionó sobre la faceta de Fernando del Paso como escritor de novela policiaca con su última obra, Linda 67.

Al presentar su semblanza, Carmen Villoro rememoró el amplio trabajo artístico como escritor, pintor, dibujante, así como por su gusto por la ciencia. Lo mismo en su persona, pues Fernando del Paso gustaba de la elegancia formal y de los colores vibrantes.

Sus años en Londres lo llevaron a encontrar su patria chica y por eso escribió —junto con su esposa Socorro— un libro sobre cocina mexicana, para que no faltaran en casa esos sabores que hablaban de su nostalgia por México durante su vida por Europa. Añadió que en sus obras hay una mezcla de inteligencia y agudeza de pensamiento, lo que evidenciaba una locura saludable de su libertad interior.

Para abordar Palinuro de México, Carlos Mariscal de Gante ofreció un prolijo análisis, pues “como todos sabemos esa obra trasciende los saberes de la novela. Mi formación académica con esta novela estaba como tema de estudio de mi doctorado. Su lectura me produjo un asombro del que todavía no he salido. En la primera parte, tan divertida, cuenta las andanzas de un nuevo Palinuro citadino, con epicentro de la Plaza de Santo Domingo, una cartografía sentimental de la Ciudad de México de 1968”.