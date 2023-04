“Hoy el panorama es mayor, tenemos cinco o seis agrupaciones en el Isic y una Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y en los municipios queremos reforzar, estuvimos en El Fuerte, donde tienen la orquesta de guitarras que dirige Francisco Bibriesca y Mazatlán no podía estar ausente de ese compromiso”, explicó.

“Ellos tienen licenciatura en Música y los jóvenes que van se nutren de los conocimientos de los maestros y esto va a ser similar en Mazatlán”, dijo.

Por lo pronto no tendrá validez oficial de estudios, pero no descarta que se pueda dar. Será una escuela, se contratará maestros para que los niños que se integren, les permita formar parte de una agrupación musical, aunque no vayan a ser músicos, pues el propósito es que adquieran valores y compromisos con la comunidad.

Acompañado por Diego Rojas, Frida Fernández y Miguel Ángel Ramírez Jardines, director del Museo de Arte, destacó que en los hechos será una orquesta escuela y ya cuentan con 34 instrumentos para iniciar, entre violines, violas, chelos, contrabajos, flautas transversales y dos timbales, que requirieron una inversión de 200 mil pesos.

“A partir de hoy tendremos un buen número de instrumentos y los muchachos podrán acceder de manera gratuita”.

Diego Rojas aplaudió la iniciativa de abrir una agrupación en Mazatlán y no solo llegaron para anunciarla, sino con instrumentos y una inversión para que los niños puedan acceder a los instrumentos.

“Ellos van a poder tener estos instrumentos para su estudio y práctica en el museo y llevarlos a su casa y practicar con ello, por medio de una responsiva”.

Ramírez Jardines dijo que la orquesta se sumará de manera cualitativa a lo que ofrecen en el museo.

“No es cualquier cosa armar una propuesta de orquesta de niños, adolescentes y jóvenes”.

La maestra Frida Fernández, quien será la directora de la orquesta, agradeció la invitación al proyecto y destacó la importancia de estar conectado en las cuestiones de la sensibilidad y la expresión musical.

“Lo más importante es lo que se cultive en los niños desde pequeños, como lo emotivo a las artes, de nada sirve que tengan un desarrollo técnico si no hay algo que conmueva la sensibilidad como seres humanos, sobre todo en esta época en que todo está automatizado”.

“Nomás le pican a un botón y ya está todo, en la música es imposible, los niños que vengan tendrán un instrumento y estudiarlo por al menos un año para un mínimo resultado, dos y ahí va la bola de nieve para que vean un progreso más rápido, hay que esforzarse, es una responsabilidad muy grande que tenemos lo maestros para cautivar a los niños y se alejen de ese sistema automatizado de lograr todo en un instante y no tener paciencia para la vida”.

Para integrarse, no habrá nungún costo de inscripción ni de mensualidad, las clases serán gratuitas para niños y niñas de entre 9 y 17 años que busquen aprender uno de los instrumentos ofertados, que serán prestados de manera gratuita para estudio y práctica.

La directora

Frida Fernández es directora, compositora y flautista. Es egresada con mención honorífica de la facultad de música de la UNAM. Obtuvo el nivel superior y primera medalla en flauta y pedagogía en París.

Realizó estudios profesionales de armonía, arreglos y composición en jazz, en París. Cuenta con diplomado en dirección de orquesta por la UNAM. Ha sido flautista principal en muchas orquestas del país y en Francia. Fue flauta principal del coro y orquestas filarmónicos de Europa. Flauta principal de la orquesta de cámara de bellas artes de México.

Ha sido directora de orquesta en múltiples proyectos a nivel nacional e internacional. En 2016 recibió el Premio Nacional de Excelencia Palmas de Oro, como reconocimiento por su trayectoria artística por la Cámara de Periodistas. Actualmente es maestra del Centro Municipal de las Artes y flautista de la orquesta del teatro Ángel Peralta de Mazatlán.

Para inscribirse

Los interesados en formar parte de la orquesta pueden pedir información en el teléfono 6699 815 592, en el Museo de Arte de Mazatlán, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.