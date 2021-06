$!Frida Kahlo - México y Arte

México es conocido por su amor a las rancheras, los tacos, las corridas de toro y las telenovelas y programas que marcaron en nuestra infancia un gran significado de la amistad y humildad, como es el caso de las series Carrusel, El Chavo del 8, Quinceañera, entre otras teleseries que el concepto que se oculta tras estas, fue de lo más simple posible y nos trajo grandes momentos, también parta parte de nuestros padre y la historia cinematográfica y musical de México no dejó de brindar estrellas de renombre internacional que hasta hoy es agradable ver diferentes películas o escuchar grandes canciones rancheras como el caso de Pedro Infante, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, El Loco Valdez, Capulina, la lista es larga y el tiempo es corto, sin embargo, algo que no es conocido por muchos a pesar de que lo estudiamos en los colegios y parte de nosotros en las universidades, México también aporto al mundo y nos regaló una de las grandes pintoras de todos los tiempos, Frida Kahlo .

A la edad de 18 años, un 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un grave accidente que la dejaría paralizada toda la vida. El autobús en el cual ella viajaba fue atropellado por un tranvía, aplastando la parte derecha del autobús, esto al colisionar contra un muro, en este accidente Frida sufrió diferentes fracturas, como la fractura de la su columna vertebral en tres partes, la clavícula y el hueso pélvico, tres costillas, destrozó la pierna derecha de esta, dislocó su hombro y lo peor de todo que la privó del privilegio de ser madre cuando un pasamanos atravesó su cadera izquierda y salió por su parte intima, esto la acercó más aún a su madre y a la pintura.

Acercamiento al Arte

La situación por la cual Frida se vio envuelta desde su niñez no fue fácil, sin embargo, dentro de su dolor, podemos decir que la vida dio giros gratis a su favor, ya que en esta situación y frustración en la cual se vio envuelta, supo cómo sacar provecho de esto y plasmar su dolor en lienzos, expresando de una manera artística que como esta no se ha visto otra, los pinceladas en el lienzo desnudo permiten que Frida expresaré todo su pesar sin tener que pronunciar palabra alguna, la perfección de sus obras eran tan claras que no era necesario palabras para comprender, solo bastaba una mirada y analizar lo que expresaban, el dolor de aceptar que no podrá concebir un bebe, las dificultades de la vida, un matrimonio algo confuso, todo eso fue plasmado en lienzo desnudo y puro.

Amor, Engaño y Legado