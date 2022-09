Por su novela Furia (Almadía, 2021), la escritora y poeta oaxaqueña Clyo Mendoza ganó el Premio Primera Novela, organizado por la Presidencia de la República a través de la Estrategia Nacional de Lectura, y Amazon México.

En Villahermosa, Tabasco, la autora recibió el reconocimiento de manos del gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos.

“Casi me rompo otra vez el tobillo, que me lo acaban de acomodar. Muchas gracias. No veo muy bien porque soy un poco miope, pero si me pongo los lentes veo menos”, dijo la autora entre bromas y luego añadió:

“Los primeros premios para las primeras novelas, como ya lo han dicho muchas veces, determinan mucho lo que va a suceder en la carrera de una persona, o no, porque de pronto yo ya me quiero jubilar”.

Este es el segundo premio que Mendoza, a sus 29 años, recibe. otro fue el del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su poemario Silencio, en 2018.