Guía literaria para entender el conflicto Ucrania-Rusia

Considerado el mejor libro del año según The Washington Post y The financial Times, en este libro la autora hace un análisis sobre el panorama político actual.

Ahí señala que el hecho de que las democracias occidentales modernas estén bajo asedio y el auge del autoritarismo debería preocupar a todos. Expone las trampas del nacionalismo y de la autocracia y explica por qué una invasión como la de Rusia a Ucrania puede suceder en pleno Siglo 21. Anne Applebaum ganó un premio Pulitzer.

Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich