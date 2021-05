“Estar encerrada en casa me hizo reflexionar y empecé a tener recuerdos de mi infancia que me llevó a sitios, como la casa de mis abuelos, cuando uno es niño es feliz y empecé a hacer dibujos, no lo había hecho antes, tal vez estar explorando un nuevo medio me llevó a abrir una caja de pandora”, dijo.

“En ese momento mis padres me heredaron el archivo fotográfico que perteneció a mis abuelos y cuando abrí estas cajas llenas de recuerdos y fotografías me encontré con momentos, gente, retratos de personas que conocí y otras que no, y esto me hizo hacer en la mente historias, unas que me inventé otras que sí fueron”.