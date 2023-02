Todo está listo para que este viernes, en punto de las 20:30 horas, el Estadio Teodoro Mariscal vuelva a convertirse en uno de los máximos escenarios del Carnaval de Mazatlán, con la coronación de la Reina de los Juegos Florales, Uma I, una apasionada de la pintura, la fotografía y la danza.

“Déjàvu, 125 años de tradición”, nombre que lleva este año la máxima fiesta porteña, desbordará su magia, fantasía y tradición ante miles de personas con una noche dedicada al arte.

Para la velada, la artista de talla internacional que engalanará la fiesta será Gloria Gaynor, quien en el esplendor de su carrera se convirtió en una de las máximas exponentes de la era del disco.

En el 2005 fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance, y de 1974 al 2019, la artista ha grabado más de 22 discografías; entre sus éxitos más conocidos, además de I Will Survive, están Never Can Say Goodbye, en 1974, y I Am What I Am, en 1983.

La soberana de las Bellas Artes, Uma I, disfrutará del espectáculo del cual le emociona ser parte.