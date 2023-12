“Han encontrado en nuestra Feria del Libro un territorio donde se movilizan pensamientos y emociones, se trafican versos o silencios, se abren ventanas hacia otros mundos, se viven otras vidas en cada obra leída, se despliega la imaginación, o se explora la oscuridad de nuestra condición como seres humanos”, dijo.

Agradeció al Instituto Sinaloense de Cultura, quien nunca ha renunciado a su compromiso social, al Ayuntamiento de Ahome que hace una aportación significativa y al Gobernador Rubén Rocha Moya porque de alguna manera “le salvó el pellejo a la Feria”, ya que hizo una aportación extra de 600 mil pesos que permitió instalar de nuevo el pabellón infantil que había desaparecido por razones presupuestarias.

Gladis Aidé Gastélum Barreras, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, agradeció a quienes hacen posible esta fiesta, al gobernador y al alcalde por el espíritu que siempre ha tenido por apoyar esta feria.

Agregó que como padres y maestros tienen la gran tarea de promover la lectura en los más pequeños como una forma de vida que nos ayude a ser mejores ciudadanos y por medio de la educación y la lectura es la única forma que lo podemos lograrlo.

El mensaje inaugural estuvo a cargo de Juan Salvador Avilés, director General del Isic, quien agradeció a las instituciones que colaboran para que esto sea posible, y de manera muy importante al comité organizador.

Resaltó gran apoyo que en materia cultural ha otorgado el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, pues con su ayuda se han realizado 3 Feria del Libro.

“Cuando entró su gobierno solo en dos municipios se hacían ferias del libro; en Ahome y en Mazatlán. Hoy hay en Culiacán, en Elota, Salvador Alvarado y Mocorito, ahora hay 6 ferias del libro en el estado”, dijo.

Añadió que se han repartido casi 90 mil ejemplares en las casi 160 bibliotecas distribuidas en los 18 municipios de Sinaloa junto con un ejército de 250 promotores de salas de lectura. Y resaltó que por primera ocasión el presupuesto de cultura pasará de 200 millones de pesos, y eso es muestra de que tenemos un Gobernador que está cumpliendo su tarea.

Para culminar, reiteró el compromiso para seguir trabajando junto con los ayuntamientos y comités ciudadanos para que el arte y la cultura sean el pilar para lograr la transformación de Sinaloa.

La música

Una vez inaugurado oficialmente subió al escenario el grupo Contigo ni a París, que deleitó al público con jazz manouche, proveniente de Francia, una mezcla gitana con la música de Estados Unidos de la época de 1920.

Así pues, la agrupación nacida a finales del 2014 en Hermosillo Sonora ofreció los temas: Djangology, Swing 48, Troublant bolero, Tschavolo swing, Djangos tiger, Nuages, Blues en mineur, La vie en rose, Indifference, La foule, ’ll see you.., Everybody wants to be a jazzcat, Is you is or is you ain’t, Minor swing, Baile del diablo, Niño perdido, Les yeux noir, Love, para culminar con la segunda parte del concierto con los temas: Czardas, Por una cabeza, Montagne st genevieve, Hungaria y Gitan swing.