$!Invita Alicletas (la casa de los artistas) a la inauguración de su Galería de Arte Itzel Navidad

“Gracias a la amistad que me unía a Itzel, quiero rendirle un reconocimiento a ella por tanto que me dio en vida y ahora en su muerte; aquí a Itzel todos la conocimos y reconocemos su talento, y desde el principio que vi este lugar se me vino a la mente su nombre”.

Explicó que el día de la inauguración estará un maniquí vestido de Catrina con el rostro de la intérprete, además se transmitirán videos con su imagen y en el trayecto de la noche va a haber música cantada por ella y el trovador Juanito Jiménez, propietario del bar Peor para el Sol, fallecido el pasado 23 de diciembre.