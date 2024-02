Hasta el 13 de febrero estará abierta la exposición “Alma y Horizonte”, de la artista visual Miriam Molina Salces, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz y como un acercamiento a la obra, se llevará a cabo Noches de Galería, este viernes 2 de febrero, a las 19:30 horas.

Esta actividad tendrá cata de vino y degustación para disfrutar de la muestra que reúne más de 100 obras, entre paisajes y retratos creados durante la pandemia.

“Me da mucho gusto compartir las piezas con la gente, y es siempre muy grato recibir retroalimentacion, sobretodo cuando alguien conecta con la obra de forma sincera. Me siento muy honrada de estar presente en la GAALS con mi trabajo”, compartió la artista.

El paisaje representa, para la artista Miriam Molina Salces la calma, el sosiego y los ha pintado como un símbolo de libertad y el público podrá verlos en su exposición.

“Se llama Alma y Horizonte porque se divide en dos partes, una es Alma que son retratos al óleo, de familia, hechos durante la pandemia, propuestas para bienales y concursos. Y la otra es Horizontes, que son paisajes de horizontes marinos y sinaloenses. Son óleos, acrílicos y mixta sobre lienzo y trabajo sobre papel.

Miriam Molina Salces nació en Culiacán, es pintora, maestra en arte y diseñadora Industrial. Terminó la Licenciatura en la Universidad de Monterrey, cuenta con Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo, en Casa Lamm 2016. Aprendió pintura al óleo en el Taller del Maestro Muralista Ernesto Ríos.

Entre sus múltiples distinciones están el premio por la Web Art Academy of London, premio mural por el Tecnológico de Monterrey y la Medalla San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Ha participado en diversas exposiciones, tanto individuales como colectivas y su trabajo ha sido seleccionado en diferentes bienales como en la de Veracruz, Sinaloa, Londres y Federico Kampf. Ha expuesto en México, Estados Unidos, España, Dinamarca y Reino Unido.

Sin embargo, Alma y Horizonte es muy significativa, pues reúne su trabajo de 10 años y lo exhibe por primera vez en una exposición individual en Sinaloa.

El paisaje, añadió, simboliza la libertad, durante el confinamiento por la pandemia del Covid.

“Siento que el atardecer sinaloense lo vemos, lo fotografiamos y guardamos la foto, pero no lo imprimimos entonces a mí me inspiró la idea de ver estos horizontes y no solamente tomarles una foto digital y ya, sino traducirlos al pigmento traducirlos, a una pintura o a un número de pinturas y es un poco volver a los inicios, a las bases de la pintura clásica”, dijo.