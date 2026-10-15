$!Isabel Allende gana el Premio Planeta con la continuación de ‘La casa de los espíritus’

La escritora chilena Isabel Allende ganó el jueves el Premio Planeta 2026 con su novela “La hora antes del alba”, continuación de su exitosa “La casa de los espíritus”, en un nuevo reconocimiento a una de las autoras más leídas en español. Allende, de 84 años, recibió emocionada el galardón de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una sala que la ovacionó en pie durante la tradicional cena que ofrece el gigante editorial español Planeta en Barcelona. “No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande”, aseguró desde el escenario tras recibir el premio recompensado con un millón de euros.

El Premio Planeta engrosa así la extensa lista de galardones de Allende, autora de cerca de 30 libros de los que vendió unos 70 millones de ejemplares, traducidos a más de 40 idiomas. La escritora chileno-estadounidense regresa con esta obra al universo de “La casa de los espíritus”, la novela que propulsó su carrera en 1982, convertida en un clásico de la literatura latinoamericana. “Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de ‘La casa de los espíritus’. Es la historia de Alba, la nieta, en los años del terror”, explicó la escritora, hija de un diplomático chileno y nacida en Lima en 1942. “Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar en 1973”, agregó Allende, radicada desde hace décadas en Estados Unidos.

La autora recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010 y la Medalla Presidencial de la Libertad, que le otorgó en 2014 el entonces presidente estadounidense Barck Obama. Hacía más de una década -desde el galardón al mexicano Jorge Zepeda en 2014- que el Premio Planeta no concedía su máxima distinción a un escritor latinoamericano. El finalista de esta edición del Premio Planeta fue el español Sergio Hernández con la novela “La añoranza”, premiada con 200.000 euros. ‘Muy importante’ Como cada año, Planeta entregó su premio durante una cena literaria el 15 de octubre que reserva para el postre el nombre del ganador, normalmente oculto tras un pseudónimo hasta el final. El rey Felipe VI y la reina Letizia presidieron la gala de este año, que conmemoraba además el 75º aniversario del galardón.