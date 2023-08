La primera convocatoria

Participó por primera vez como ilustrador de los libros de texto el año pasado, mediante convocatoria.

“Fue una invitación abierta que andaba rolando, para todo el que quisiera inscribirse, maestros, alumnos, fotógrafos, grafiteros, la compartí pero no todos participaron porque era gratis, me decían ‘cómo vas a regalar tu trabajo’, pero me encanta aportar algo a México, eso es genial y me apunté”, contó.

“Este año fue igual, me apunté como ilustrador de segundo a cuarto año, me empezaron a pedir páginas y al final me pidieron una ilustración como un separador de doble plana, y me dice la coordinadora ‘sabes qué no se va a publicar, está muy bonita pero no va a entrar’ y yo dije, ‘pues ni modo, no pasa nada’ y me dijo ‘No va a entrar en interiores, va a entrar en portada’”.

Al ilustrar tuvo total libertad, lo único que le pidieron fue plasmar la comunidad.

“Nos dieron una capacitación antes, que teníamos que ser empáticos, que no dibujáramos extranjerismos, que todo tenía que ser original y yo me había esmerado, había hecho todo mi Sinaloa”, comparte.

“Yo estaba feliz por ser ilustrador de interior, dibujé antes varios interiores, un cuento, un poema, unos ejercicios para gente que tiene movilidad, para mí era una felicidad dibujar interiores”.

El impacto

Aunque no les pagaran, asegura, ilustrar libros de texto gratuitos, es un catálogo para él.

“Traté de meter todo en una sola ilustración, ese dibujo de la portada no está completo, si tú te metes a la liga de los libros gratuitos, vete hasta el final ahí pusieron el dibujo completo, se ve el campo, mar, danzantes de venado, matachines, asta de bandera, el cerro del elefante, el cerro de los frailes, el beisbol, músico con la tuba”, comenta.

“Imagínate es un escaparate para los niños que son de otros estados, que al final dice viene el nombre del que lo creó y de dónde es”.

El dibujo hecho a mano linealmente y el color puesto en la computadora será visto por más de 2 millones de niños de segundo grado.

“Este libro era Español ahora se llama Múltiples Lenguajes, incluye todos, mayo yoreme, otomí, todo se está tomando en cuenta. Me da mucho gusto la verdad, no creí que me iban a dar una portada, no me la esperaba, pero la coordinadora me decía ‘oye eres muy rápido para dibujar, todo te queda bien, no hacemos nunca cambios’”.

Luego recordó cuando siendo niño veía los libros de primaria y nunca imaginó que ilustraría una portada.

“Imagínate, son como dos millones, yéndome abajo, quizá más, unos tres o cuatro millones, ni Élmer Mendoza ha publicado tanto”, dice Ito entre bromas.

Taller de Ilustración y Animación

Ito Contreras impartirá el taller ‘Crea tu propio cómic, Contar historias con dibujos’, todos los sábados, del 26 de agosto al 14 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en Navolato. Es gratuito. Informes al teléfono 667 168 06 30. Organiza el Instituto Sinalonese de Cultura.