Los gobiernos de izquierda se convierten en fuertes dictaduras para perpetuarse aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de los votantes.

Advertimos a tiempo

Aquí hace 4 años escribimos aquí mismo “La Amenaza que llegó” para abrir los ojos a los lectores de que con la 4 T se empezó a instalar sin pausa un socialismo de izquierda con fuertes dosis de Populismo, siguiendo las recetas del Foro de Sao Paulo ahora llamado Grupo de Puebla, donde dictan las experiencias y estrategias para que la izquierda tome el poder en Iberoamérica por la democracia y cómo desaparecerla gradualmente para perpetuarse en el poder.

Tomado el poder ni las marchas ni protestas masivas pueden quitarlos, están sucediendo ahora mismo en Cuba, en Colombia, Nicaragua, Venezuela, Brasil y en España, porque los ciudadanos se han dado cuenta que las promesas que animó a una mitad a votar por ellos, dividiendo el voto, no se están cumpliendo ni se cumplirán. A la candidata Machado le están poniendo dificultades por su arrastre y puede ganar Venezuela.

Afortunadamente Argentina, Ecuador y Perú se sacudieron ese yugo y los chilenos resisten a Boric no permitiendo que no cambiaran la constitución, una parecida “popular” que Claudia pretende imponer si gana. Han pretendido encarcelar a la ciudadana Xóchitl porque les preocupa seriamente su aceptación creciente.

Dejarse engañar

Aun a los más ingenuos como a los más listos puede engañárseles con discursos encendidos, la clave es encender la mecha de la esperanza, nadie quiere apagarla porque cuando la esperanza muere mueren los deseos de mejorar y de vivir, cayendo en una resignación quejumbrosa de una realidad que creen no pueden cambiar. Es la situación de los cubanos, centro y sudamericanos que mejor arriesgan su vida que quedarse en la vil miseria de sus países.

Quizás porque no tuvieron el coraje de los jóvenes de la Primavera Árabe que logró destronar a varios caudillos en el norte de África en poco tiempo, ni el coraje de los polacos, alemanes, húngaros para quitarse la bota comunista que los oprimió con sus tanques derrumbando Muro de Berlín.

Hay una conexión

¿Por qué insistimos en la conexión con otros países de izquierda? Porque lo que sucede en México tiene mucho que ver con los países mencionados, los une una hermandad ideológica; no es casualidad, los asesores cubanos con sus médicos espías y los asesores de Chávez y Maduro han influido mucho en las recetas de la 4 T para gobernar. Además el presidente les regala dinero, víveres y petróleo a ellos.

Lo curioso es que la gente sigue creyendo en las promesas de justicia e igualdad que nunca se cumplieron ni se cumplirán del socialismo, ahora para disfrazarlo le llaman progresismo. El comunismo ha sido un fracaso rotundo en todos lados pero hay trasnochados que están convencidos y lo empujan a pesar de que saben que sólo produce miseria y que solo los jerarcas se hinchan las bolsas con dinero y privilegios emergiendo una nueva clase social de resentidos con poder y suelen ser torpes gobernantes.

En efecto, hay muchos resentidos en México que las mañaneras han sabido explotar dividiendo a las familias creando adversarios imaginarios por aquello de que divide y vencerás. Las mañaneras son propaganda ideológica que lamentablemente han surtido efecto en quienes no quieren darse cuenta de la realidad. Hay tanto resentimiento que podría decirse “que se jodan todos aunque yo también me joda” molestos con los fantasmas del pasado que cobran vida solo por las mañanas.

¿Cómo manipulan?

Los socialistas lo hacen muy bien, aquí algunos de sus métodos, si sabes más coméntanos al correo amero arriba:

1. Siempre culpan al pasado pero no resuelven el presente para aumentar el enojo, 2. Crean adversarios donde no los hay para dividir, 3. La verdad no es verdad si viene de los adversarios, por lo tanto creen más en las mañaneras y en los youtubers mal hechos de sus voceros, 4. Nunca aceptan sus errores y siempre atacan a la yugular de sus enemigos, 5. Su ideología es dual: o están con ellos o eres un adversario reaccionario, o me obedeces o eres maldecido y castigado, 6. Prefieren la lealtad a costa de traicionar los valores y amistades, 7. Siempre engañan, de otra manera no se hubiesen instalado en tantos países, 8. Bajan el nivel educativo y someten a la prensa con encuestas que los favorecen muy por arriba, 9. Al controlar la salud, la pobreza, los alimentos someten a la gente, 10. No alientan la iniciativa propia y con las dádivas compran los votos, 11. Gastan a lo tonto en proyectos sin retorno financiero y se endeudan para crear pobreza y justificar sus derroches 11. Siempre, siempre, son más corruptos que los políticos del pasado que tanto atacan, y 12 aquí viene lo mejor: se vuelven cómplices con los narcos para suplir las guerrillas y con su poder más efectivo intimidan a quienes se les oponen; la violencia electoral es un síntoma de esto y los abrazos, y 13. Eliminan las instituciones, los poderes de la Unión para quedarse como dictadores.

Esperemos que abras los ojos, de otro modo las marchas no bastarán o ¿quieres emigrar?