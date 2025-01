La Camerata Culiacán, integrada por 16 músicos de cuerdas de la OSSLA, participará este martes, en el Primer Ciclo de Música de Cámara, en el teatro Pablo de Villavicencio, 21, a las 17:00 horas.

El programa se conforma con las piezas Divertimento en Fa Mayor, K.138, de Wolfgang A. Mozart; Concerto Grosso para orquesta de cuerdas “Palladio”, de Karl Jenkins; el Danzón No. 4, de Arturo Márquez (con un arreglo para orquesta de cuerdas de Samuel Murillo), y Cumbia Mestiza, de Samuel Murillo.

Integran la Camerata Culiacán los músicos Olena Bogaychuk, Samuel Murillo, Oleksandr Taslytskyi y Vyacheslav Rynkevich en los violines primeros; Inna Kuznietsova, Maikol James y Vitalii Godlievskyi en los violines segundos; Jorge Gutiérrez, Ireneusz Kepka, Virna Cornejo y Ana Christina Meza en las violas; Dora Calderón, Arián Castro y Laurentiu Gafton en los violonchelos, y Luis Angüis y Arturo Ordóñez en los contrabajos.

El ciclo inicia este martes 21 a las 17:00 horas, con la presentación de un trío de alientos, los cuartetos de maderas Risoluto y el Cuarteto Quinteto, con un atractivo programa.

El Primer Ciclo de Música de Cámara continúa este miércoles 22, con el Ensamble de Cuerdas del Noroeste, con doce músicos de cuerdas de la OSSLA, además de la pianista Aigul Kulova, quienes interpretarán las piezas Concierto para cuerdas en Do menor RV 118, de Antonio Vivaldi; Suite Capriol, de Peter Warlock; Divertimento en Re Mayor K. 136, de Mozart, y Danzas Folclóricas Rumanas, de Bela Bartok.

Y cierra el jueves 23, el programa estará a cargo de 17 músicos de metales y percusiones de la OSSLA, integrados en la agrupación PercuBrass, quienes interpretarán las piezas Fanfarrria para un hombre común, de Aron Copland; Symphony No. 5 (primer movimiento), de Gustav Mahler; el cuarto movimiento Júpiter, de la suite Los planetas Op 32, de Gustav Holst; March for Timpani and Brass, de B. Heisinger; Fanfare From La Peri, de Paul Dukas; Fogo da Mulata, de Enrique Crespo; Tico tico, de Zequinha Abreu, y Flor sin retoño, de Rubén Fuentes.