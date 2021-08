La generación de oro

Acomodó la voz para que le sonara con más estridencia y comenzó a echar gritos a lo bárbaro, que ¡hey, tú, endereza la espalda!, o ¡tú, ponte derecho en la fila!, luego de que Carmen Espinoza le autorizara que pusiera en orden a sus muchachos del grupo de danza regional de la UAS, que habían sido convocados a marchar en uno de aquellos desfiles patrióticos, citados para iniciar en la calle Jesús Andrade, frente al Teatro del Seguro Social, que a los años llevaría el nombre de Óscar Liera.

Así conocí a Alicia Montaño, con quien después habría de mantener encuentros constantes por nuestro cariño a la cultura, yo como promotor y periodista, ella como genuino baluarte del folklor.

Recién acabo de sostener una charla telefónica con ella e irremediablemente hablamos de la orfandad que a casi a diario se acentúa en nuestro entorno por las muertes de amigos, familiares o conocidos cercanos, muchas veces por esta terrible pandemia que azota al mundo, o por enfermedades que inundan y ahogan sus palpitaciones, como le acaba de suceder al pintor Álvaro Blancarte. “Era mi amigo de toda la vida”, dijo con tristeza la profesora Alicia, quien hace apenas unos días sufrió la pena y el dolor por el fallecimiento de su hermano Guillermo Montaño Villalobos.

Está dejando de alcanzarme la noche para el buen dormir, ya por la zozobra, ya por la ansiedad que va y rebota en el corazón, justo cuando se incrementa la lista de las amistades que ya se han ido.

Frente al desespero, el ser humano, continuamente, busca resolver con máximas a manera de astillero para reparar tristezas; y aquí me viene un verso luminoso de Rosa María Peraza, que ella trazó con majestuosidad en el sendero de su vena artística: “No estoy sola, yo soy la soledad”, que bien pudo corresponder a aquellas líneas sangrantes de Dora Josefina Ayala, cuando escribió sobre los poemas tristes de Alba de Acosta: “¡Qué inmenso el mar cuando se tiene que beber toda su sal!”

Bajo la premisa de navegar hacia un astillero propio, he resuelto que la vida me ha sido benigna, una vida que ha sido tocada por el sutil perfume de una generación de hombres y mujeres brillantes, a la que nombro ahora como la Generación de Oro y que le provee sosiego a la existencia, la colma de luces y te hace sentir orgulloso por el bendito hecho de conocerlos, o de haberlos conocido.

Alicia Montaño representa uno de esos faros que se encienden cuando abundan las corrientes tristes, como también lo son Ulises Cisneros, Martha Salazar, Fito Arriaga, David Romero, Manuel Tanamachi, Mario Campos, Delia Moraila, Rosendo Flores, Luis González y Célida Pérez Payán.

¡Pero cómo no voy a estar agradecido con la vida si, además, me tocó beber de manantiales espléndidos!, si puedo regocijarme de haber estrechado la mano de la pianista Mago de Corona, si me tocó abrazar a las poetas Rosa María Peraza y Dora Josefina Ayala, si me tocó sonreír como niño con las travesuras de Pedro Carreón, si gocé la luminosidad de Itzel Navidad, si escuché el canto de Juanito Jiménez, si pude oír el saxofón de Rafael Morales, si amé el estilo de Inga Pauwells, si tuve la amistad de Amparo Ochoa, si en algún momento viví horas cómplices con Óscar Chávez. Y así.

Pienso seguido en la muerte, pero no creo que sea un estado de ánimo privativo, sino una situación generalizada debido a la pandemia. No sé hasta dónde me alcance la vida para seguir dándole a la tecla, pero, cuando llegue, quisiera contar con justo tiempo para agradecer lo que he vivido. Y punto.