La importancia de ver lo obvio

2. Aprender a gobernarse. Los ciudadanos no se animan y no saben tomar el poder que les corresponde, ante tanta indiferencia los políticos hacen lo que les da la gana en su círculo cerrado. Y en este paradigma de infancia política quieren que papá gobierno les resuelva las cosas sabiendo bien que no quieren hacerlo, esto refuerza a los políticos y envicia su poder.

1. La pasividad. Los ciudadanos exigen y esperan soluciones al gobierno sin asimilar que ellos son parte de problema y de la solución; Kennedy lo dijo al ser nombrado presidente “no te preguntes que hará el gobierno por ti, pregúntate que harás tú por el gobierno”. Tomemos responsabilidad o seremos esclavos de los narco políticos.

Esto permite algo fundamental: eleva el nivel de pensamiento, los nuevos problemas no pueden resolverse con la misma mentalidad, así como Newton se planteó porqué la manzana “le cayó encima” y revolucionó las ciencias. “El vino nuevo necesita odres nuevos”.

Es incomprensible permitir lo que nos hace daño, es parte de la condición humana, pero para salir de la pecera donde nada México con las aguas ya muy contaminadas, requerimos ver lo obvio de otra manera, asimilarlo.

Lo interesante es ¿Por qué lo hemos permitido? A pesar haber tantos talentos y buenas iniciativas ciudadanas para remediar algunos problemas, pero no los de fondo que implican algo más: redescubrir lo obvio, lo que sabemos que está ahí pero no es suficiente para movernos a solucionarlo, ni aún lo capta la gran mayoría.

¿Por qué la crisis inmobiliaria local no se previó? ¿Por qué la economía mexicana se estancó, la gente permite tanta violencia y el mal gobierno, afectándole tanto?

Grandes saltos del pensamiento surgen con el descubrimiento de lo obvio, pero lo más obvio es más difícil de ver, a veces de aceptar y de ser valientes para romperlo.

3. Depositar todo el poder en quien preside. Aunque se repite el Maximato, toda solución, el presupuesto, las decisiones, se toman arriba y ahora el poder se comparte complicando las cosas. Ha resultado muy vulnerable depender de una persona por tantas crisis, no queremos ver lo obvio de la historia. La presidencia se encuentra entre dos espadas: el narco poder y Trump.

4. Acostumbrados a la simulación. Tanto mentir mermó la autoridad, luego se abusa del poder para imponerse. Los medios replican lo que el gobierno quiere publicar para sobrevivir, la verdad se dosifica cuando les conviene. Esto refuerza el viejo paradigma de mentalidad en el que todavía estamos.

5. El gobierno intenta administrar la violencia, no la resuelve. La gente lo sabe pero no asimila esta verdad tan obvia. Si lo asimilara tomaría medidas para resolverlo pacíficamente de otra forma sin buscar mártires. El narco se politizó y le exige a quienes puso en el poder con sus armas, ante esto la ciudadanía está en desventaja, no puede ni quiere enfrentarlo, ni le conviene. Luego espera que las cosas se resuelvan, pero empeora. Hay que ganarse al ejército leal a México.

6. El miedo impera sobre la ley. Así crecen el caos y los malos, respetar la ley es condición fundamental para ordenar lo que está patas para arriba, urge el estado de derecho, impera la ley del más fuerte. Es increíble el nivel de salvajismo que hemos caído, contrasta con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de Japón y Suiza.

7. Un gobierno disfrazado. La gente no termina de asimilar que vamos al comunismo, por más que se advierta dicen ¿cómo crees? Anestesiados con las dádivas siguen nadando en la corriente... hacia el precipicio. Deliberadamente se está creando pobreza, por eso la falta de apoyos y estímulos a todos los sectores, entre más pobres más dependencia a las dádivas, son salvavidas y la economía empeora. Y los EEUU hacen grandes negocios exportando su gasolina, los granos y alimentos.

8. Combatir la impunidad baja la violencia. EEUU tiene más muertos y envenenados con las drogas que sumando sus últimas guerras y está tomando medidas extremas, ya estamos cercados como Venezuela y Cuba. El orden mundial está cambiando pero no lo captamos del todo.

¿Qué cosas obvias hay detrás de todo esto?

Que lo sabemos pero no lo terminamos de asimilar. Si así fuese la gente ya estaría moviéndose para resolver lo que el gobierno no quiere ni puede resolver, le permitimos seguir simulando.

Pero justo ese es el problema: no lo resolvemos porque seguimos culpando al gobierno, es decir no nos hemos hecho responsables que México es nuestro, no de unos cuantos. Urge vernos como solución.

También se trata de ser valiente: afrontar lo que no se quiere ver y tener el valor para remediarlo, unidos hacemos fuerza, sin buscar otros Carlos Manzos. Ya es insoportable.

Busquemos primero como unirnos para hacer sinergia, la solución vendrá de las sinergias no de los candidatos. Una vez unidos y organizados se ganará poder, básico para hacer cambios. La gente debe tomar conciencia del enorme poder ciudadano que tiene unida.

Elevemos nuestro nivel de conciencia y seamos responsables, cuidemos a los demás, de otra manera no resolveremos los problemas de fondo.