“En este poemario quería que los poemas tuvieran facilidad, uno de los criterios de selección era que tuvieran una especie de sociabilidad, en la poesía siempre queda algo entre líneas, algo que no se termina, algo que nos sobrepasa como autores, hay atmósferas, ideas, que no sabes qué van a provocar en el lector”.

“Uno de mis primeros recuerdos de niño es haber ido al circo y el acto que más me sorprendió fue la imagen del mago, en el truco de sacar palomas y más palomas de una chistera. Esa es una imagen que me acompaña desde la infancia”, dijo.

Detalló que los poemas tienen secuencia, narrativa, son bloques que se van sucediendo y tienen aire de familia, el filtro principal fue que fueran poemas que no le aburrían.

“Me di a la tarea de dar un orden con el yo que habla y reflexiona, abriendo paso a la creación de personas líricas, y que fuera un acto de imaginación, luego poemas más dramáticos”.

Reconoció que en todos sus libros escribe un poema sobre Dios.

“Sobre el concepto de Dios y no lo he planificado, pero en todos hay uno o dos dedicado a esta concepción de lo divino, y no desde la fe, sino desde lo poético”.

Y hay un final de poemas civiles, de resistencia, que atañen a la realidad mexicana de los últimos 20 años.

“Al final cada uno establece su micro poética”.

En este libro, agregó, se habla de lo absurdo, lo irónico, lo paradójico.

“Para mí son formas de inteligencia, poder meterte en el absurdo

Finalmente leyó algunos poemas y confesó que uno de sus favoritos es Islas Griegas.