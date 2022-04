Aunque no se sabe si la poesía puede tener un papel político, de protesta, coraje o enojo, o si los poetas pueden tener ese papel que en algún tiempo tuvieron, lo que sí deben hacer es crear luz y belleza, aseguró.

“Este libro tiene dos almas, una que son textos que hablan del hombre, como padre o poeta y la segunda habla de la historia, particularmente de eventos de nuestra historia, la bomba en Hiroshima, son poemas en los que los personajes hablan en primera persona”, dijo.

“El otro libro trata de dar respuestas en torno a la luz, de hecho da las instrucciones para llegar a la luz, en estos momentos que necesitamos de luz y de esperanza”.

EL AUTOR

Luca Benassi nació en Roma, es poeta, escritor, ensayista, periodista y traductor. Publicó los libros: “Nei Margini della Storia” (2000), “I Fasti del Grigio” (2005), “L’Onore della Polvere” (2009), “Di me diranno” (2011) e “il guado della neve (2015). Publicó el e-book “Duet of Lines Sen no Nijuso” (poemas en italiano, inglés, japonés, Japón 2016, con Maki Starfield). Publicó las antologías: “La espalda del cielo” (poemas en italiano y español, Italia 2018); “Зборот на непријателот - la parola del nemico” (poemas en italiano y macedonio, Macedonia 2019) y “Очи и звезда - Gli occhi e la stella” (poemas en serbio, Serbia 2019). Su más reciente libro de poesía “Instrucciones para la luz”.

Laura León Virgilio, mazatleca radicada en Sicilia desde hace varios años. Traductora y entusiasta intérprete de poesía italiana.