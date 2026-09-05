¿Las elecciones del 2027 traerán paz o más conflictos?

Llegó el momento de elegir si queremos seguir viviendo entre las balas o empezar a construir la paz deseada ¿Qué país quieres dejarle a los tuyos?

La paz antes que todo

La paz es un bien de incalculable valor personal, familiar y social; una persona en paz produce paz, una conflictiva produce conflictos. La paz siembra orden, su ausencia el desorden. Sin orden no hay ley ni progreso. Es un bien muy preciado que se ha menospreciado mucho. Violentar la razón quita la paz, actuar de acuerdo a la caridad y a la verdad da paz. Imposible la paz en un país de indiferentes, egoístas y divididos.

La paz no tiene partidos ni color

Los delincuentes no te preguntan de qué partido eres cuando te asaltan. Por lo tanto, creo que esto te interesa. Vayamos al fondo: arrastramos varias décadas de descomposición social, con policías y gobernantes coludidos, y la causa de todo: la impunidad oficial que multiplica la corrupción.

¿Qué hace un buen gobierno?

Prioriza el bien común, combate la violencia, te da asistencia social, propicia la economía, el bienestar, defiende tus derechos y respeta la ley. Cumple su contrato social de protegerte.

Los 3 pilares claves de la 4t

El modelo de gestión actual se sostiene sobre 3 estrategias. Sirven como indicadores de cambios reales. Si permanecen es de esperar los mismos resultados. 1. Administran la dependencia: las tarjetas del bienestar ayudan mucho, pero se entregan cambio de recortar la infraestructura básica en salud, educación y seguridad. 2. Contención en lugar de combate: Se eliminaron los fondos federales de apoyo a los municipios y reduciendo las policías locales (Fortaseg). El ejército patrulla, pero los cárteles sigan operando y administrando la economía regional. 3. Destruyeron los contrapesos: Las reformas al Poder Judicial y la restricción del juicio de amparo le quitaron al ciudadano de a pie la única herramienta legal para defenderse de los abusos y le dieron más poder al ejecutivo.

La realidad sin maquillaje

Partamos dónde estamos parados: - El doble impuesto: Pagamos impuestos al Estado, pero también pagamos el “impuesto criminal” en la caja del súper. La extorsión a agricultores, pesca, productores y transportistas dispara la canasta básica con una inflación alimentaria que mantiene un ritmo superior al 8% anual, arriba de la inflación oficial. Hay alimentos han subido al doble. - Aulas vacías: Una patria que cierra sus escuelas para resguardarse de las balas hipoteca su futuro. Perder la mitad del ciclo escolar condena a los jóvenes a la falta de oportunidades, volviéndolos blanco fácil para la delincuencia. - Salud de tu bolsillo: Las familias han tenido que aumentar un 40% su gasto privado en salud para comprar medicinas ante el colapso del sistema público. - Más del 97% de las extorsiones no se denuncian, según la ENVIPE del INEGI, En un territorio dominado por el narco, acudir es entregar el domicilio, además te hacen perder tiempo. - La verdad sepultada: Mientras el gobierno celebra “tendencias a la baja”, el INEGI y las madres buscadoras registran más de 50,000 cuerpos sin identificar en SEMEFOS y fosas comunes porque ya no hay congeladores. Reducir las cifras borrando nombres de las listas de desaparecidos no es pacificar: es sepultar la realidad.

¿Las elecciones del 2027 traerán paz?

- Si el narco impone o avala candidatos, es de esperarse más extorsiones, cobros de piso, control de la economía regional, del campo, la pesca y más desapariciones y homicidios. Nadie quiere eso. - Recortaron el presupuesto del INE y pusieron gente leal al régimen. Las campañas adelantadas sin castigarse por el IEES (Sinaloa) y el dinero opaco en las pintas de paredes y promociones preludian lo que viene. Recuerda la política es un gran negocio.

La peor tragedia no es solo la violencia

Es la apatía ciudadana. Pensar que “nada va a cambiar” es el boleto de entrada para que el narco decida quién nos gobierna. Si tú no participas, ellos eligen por ti. Sin paz la vida, tu familia y tu patrimonio peligran, pero no va a llegar sola: arranca con tu participación activa. El narco y los políticos coludidos le apuestan a tu miedo y a tu indiferencia. Su mayor victoria es que no hagas nada.

El próximo domingo

El 13 de septiembre tenemos la oportunidad de demostrar lo contrario. Diversos colectivos ciudadanos, empresarios y la propia Iglesia nos convocan a una marcha masiva por la paz que partirá desde La Lomita hacia Catedral a las 7 am. Exigir elecciones limpias y tomar el espacio público son los primeros pasos para arrebatarle el control del territorio a quienes nos quieren callados y sometidos. Las marchas masivas ayudan, pero ayuda mucho un plan para exigirle al gobierno que cumpla lo que prometió. Si no empiezan por aplicar la justicia entre ellos mismos ¿Quién les creerá? Abre los ojos. Tu presencia en la marcha es el primer golpe contra la impunidad.

Llegó el momento de elegir si queremos seguir viviendo entre las balas o empezar a construir la paz deseada ¿Qué país quieres dejarle a los tuyos?