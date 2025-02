Llaman a titulares de cultura incidir con programas en sus presupuestos

Con un llamado a los 20 directores de cultura municipal en la entidad a jugar un papel activo y a incidir en la asignación de presupuesto en sus Ayuntamientos presentando programas y actividades, se realizó el conversatorio Cultura para Sinaloa: oportunidades de colaboración, en el marco de la Reunión Estatal de Titulares de Cultura Sinaloa 2025, convocada por el Instituto Sinaloense de Cultura.

En la charla, celebrada en el patio del el Museo de Arte de Sinaloa, participaron la diputada Stefhany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, y Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del ISIC, quienes además de ofrecer su apoyo a los municipios en materia cultural, los invitaron a participar en la armonización de las leyes municipales con las estatales y federales en esa materia a fin de obtener mejores resultados.

“Si no inciden en la planeación, si no inciden en el Plan Municipal de Desarrollo, con actividades, con líneas de trabajo, con programas, pues todo lo que quieran hacer va a quedar a la deriva, van a estar sujetos a la discrecionalidad de que en ocasiones haya o no haya recursos”, dijo Avilés Ochoa.

Agregó que “otra de las cosas tiene que ver con la Comisión de Cultura, que tienen ustedes en los cabildos, y son los que están en la negociación a la hora de elaborar los presupuestos de la Ley de Ingresos y de Presupuestos de los municipios, y es otra cosa a la que deben estar muy atentos”, dijo.