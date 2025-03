Con la presencia del embajador de México en Polonia, Juan Sandoval Mendiolea, se inauguró en el Palacio de Bellas Artes de Cracovia, Polonia, la exposición binacional México – Polonia La vida es sueño, con obra de 28 artistas de ambos países seleccionados por convocatoria, por el Instituto Sinaloense de Cultura y la Asociación de Amigos de las Bellas Artes de Cracovia.

La apertura de la exposición estuvo presidida además por Margarita Félix Torres, jefa de Artes Visuales del Isic y coordinadora del proyecto desde Sinaloa, con la representación de Juan Avilés Ochoa, director general del Isic, así como Przemyslaw Witek, director del Palacio de Bellas Artes de Cracovia; Iwona Siwek-Front, curadora de la muestra en aquella ciudad, y Katarzyna Krzykawskay, coordinadora del proyecto.

“Es importante hacer mención del esfuerzo realizado por El Instituto Sinaloense de Cultura y The Palace of Fine Arts in Kraków, en fomentar las relaciones entre nuestros países”, comentó Félix Torres, quien manifestó además su deseo de poder mantener un contacto continuo para contribuir a fortalecer los lazos entre ambas instituciones.

“La estética y los creadores polacos y mexicanos son el gran tema... La vida es sueño”, agregó.

La exposición permanecerá instalada en ese lugar hasta el 30 de marzo y, conforme con la convocatoria, la obra está inspirada en la célebre obra teatral de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, y reúne el talento de 14 artistas mexicanos y 14 artistas polacos cuyas obras giran en torno al papel como medio y soporte artístico.