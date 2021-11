“Ya el trabajo individual viene en el guion, cuando empiezo a construir la columna vertebral del personaje donde empiezo a detectar cuáles son sus emociones, sus propósitos, cuál es su origen, con base en lo escrito él reacciona, y yo me invento una historia, hay un trasfondo y trato de darle carne, vida, no solo es prestarle la voz sino darle sentimientos y emociones y que provoquen al final de cuentas al espectador”.

“El trabajo comienza desde el guión, el trabajo de mesa, los compañeros actores con los que te desenvuelves tiene que ver, siempre he dicho que la labor de equipo hace que el tuyo luzca y más como actor, yo puedo traer una propuesta pero si el director no me dirige, si mi compañera no me da la réplica, si el de arte no hace lo suyo y no brilla a cuadro, se hace una descomposición”, comentó.

Recordó personajes como El Faquir, Pepe Nacho y El Kevin, que se parecen entre ellos y que a la gente le han gustado .

“De ahí en fuera siempre es buscar, evolucionar como actor, tengo una frase que digo, ‘Tenemos una vida para ser ordinarios y una oportunidad para ser extraordinarios’ y ahora con esta nueva película es una oportunidad para hacer un trabajo extraordinario con mis compañeros”.

El fin de semana iniciaron las grabaciones con Hernández, quien estará en Culiacán durante dos semanas. Las grabaciones culminarán el 20 de diciembre y la estrenarán a nivel nacional a finales del 2022.

“Un día en Culiacán” utiliza la técnica de la narrativa con saltos en el tiempo, el objetivo es que el público se sienta en la piel del soldado cuya mente se quedó en 2008 y tiene ahora que luchar por adaptarse a todo lo que depara el 2021.

Mario Siordia es creador de la serie “Un día en Culiacán”, disponible en YouTube, participante en el Festival de Cannes 2014, y es el escritor y director de la película “Un día en Culiacán”. La productora es Dalia Barajas, y a cargo de la producción audiovisual están María Sevilla y Pablo Carrillo.

La película, aclaró, no propone hacer apología del delito, sino poner la perspectiva de un personaje involucrado en el narcotráfico pero desde el combate y los valores como el soldado Vicente.

“Las semejanza es el tono, sigue habiendo humor negro, ironía, la diferencia es que no es continuidad de los capítulos anteriores, inicia de nuevo es una historia que no se ha contado antes”, añadió.

“tenemos personajes que no estaban antes, como los militares, una de las cosas que predominó en Un día en Culiacán de aquella época y me causó muchos problemas, es que no había policías, era la ausencia de la autoridad y creo ahorita que ciertamente hay que darle frescura”.

Palazuelos comentó que ha sido una gran experiencia y sorpresa en su vida participar en la película.

“Todos mis compañeros tienen mucha experiencia en la actuación, es un compromiso muy grande, desde que Mario me dio el guion me puse a estudiar, me aprendí la historia me puse a hacer trabajo de campo, agradezco mucho a Claudio Trejo que me ha ayudado en actuación”

Efraín Felix, que hace el papel de Agustín, hijo de Vicente y La Fina, comentó que es una oportunidad para él volver a Sinaloa.

“Yo vivo en la Ciudad de México, tengo tiempo preparándome buscando hacer carrera como actor, y el hecho de venir a mi estado, soy de Los Mochis, me pareció muy interesante”.