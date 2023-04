La escritora, quien es exiliada Argentina y tiene 47 años de haber llegado a México, de nuevo pisó tierras porteñas, luego de haber estado en Mazatlán el pasado febrero cuando recibió el Premio de Poesía Clemencia Isaura, en la edición 89 de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, el cual ganó precisamente por dicha obra que presentó en la velada y que está en espera de ser impresa.

En la presentación estuvo como comentarista la también escritora porteña Ana Belén López, quien le dio la bienvenida a la ponente, quien se mostró muy contenta de estar en una feria tan importante como la organizada por la casa rosalina.

El poemario comentó, que nació en tiempos de pandemia cuando el sentimiento de querer ver a sus seres queridos era inmenso, por lo que resaltó que a través de estos poemas los lectores puedan sentir otra manera de mirar la vida y de sentirla.

“El libro van a encontrar una poesía muy cercana a la gente, es un poemario que tiene que ver con mi búsqueda de hacer del lenguaje poético una búsqueda que no se quede en el propio lenguaje sino que logre articular realidades”, dice.

“Encontrarán en este poemario dos lados, uno que explora el interior, porque hay deseos, hay miedos, hay amor, por otro lado, hacia el exterior, es decir, que está pasando alrededor nuestro y que a mí me permite o me invita a escribir, ¿Qué está pasando en nuestro País? ¿Qué pasa con los migrantes?, ¿Qué pasá con las mujeres? y cómo eso se vincula, como estas historias grandes, estas historias sociales, podríamos decirlo, se transforman dentro de nosotros en historias íntimas, entonces, es esa conexión entre el adentro y el afuera a través de las palabras lo que yo exploró en mi obra y los invito a que conozcan”.

Citó una frase del poeta español Antonio Machado, que versa así “Canto y cuento es la poesía, se canta una historia, contando su melodía”, y dijo lo eso es lo que busca la poesía, es cantar y contar al mismo tiempo intentando que produzca algún tipo de conmoción en el interior de quienes se acercan a la palabra poética.

Lorenzano Schifrin agradeció la invitación realizada por la universidad, que abre espacios importantes donde se pueden compartir y escuchar las palabras que de alguna manera marcan a los lectores y aseguró que los jóvenes si están leyendo, pero en otro formato.

Durante la velada, junto a Ana Belén López, estuvo leyendo pasajes de poemas, para deleite de los ahí presentes.

Lorenzano es narradora, poeta y escritora argentina/mexicana, doctora en letras por la UNAM.

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre sus obras se encuentran: “Vestigios”, “Herencia”, “Fuga en mí menor”, por mencionar algunas.

Promesa

La escritora aseguró que en cuanto salga su libro Abismo, quise decir, Mazatlán será el lugar donde primero lo presentará, porque este es un libro de Mazatlán y para Mazatlán.

“La entrega del Premio fue extraordinaria, yo creo que no he vivido, no, estoy segura, nunca había vivido algo así y ni lo viviré, es el evento más emotivo y más conmovedor y que le da más sentido a mi trabajo poético que me va a pasar en la vida, así que estoy profundamente agradecida a Mazatlán por ese Premio”, dijo.