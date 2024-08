México camina al borde del precipicio de una dictadura de la que será difícil salir con la complicidad de los generales, de los narcos y por la enorme pasividad ciudadana. En los golpes de estado tradicionales los generales quitan al presidente, en los técnicos se quitan todos los poderes que estorban para tener una dictadura. Nadie quiere una, pero está sucediendo y muchos no lo ven.

Estimado lector si estás metido en la “serie del Mayo”, si especulas si renuncien o encarcelarán a más de un político; si habrá o no guerra entre narcos, si esperas que la DEA nos salve, si estás esperando que otros hagan justicia, si aplaudes que la 4T domine el congreso, si crees que la justicia “se reforme” gracias al voto popular, si ves las mañaneras, mejor cámbiale de canal, deja de entretenerte en las redes y pon atención.

Noticias no publicadas

Un grupo considerable de ciudadanos y abogados se reunieron para ir compilando las sábanas de votos de los distritos y dicen haber comprobado por los muestreos estadísticos contados, un gran fraude en las elecciones: Xóchitl lleva cerca del 60% de los votos, dicen que descubrieron el algoritmo con el que alteraron el conteo con la bendición del INE, así ganó Delfina el Edomex.

Preparan las evidencias para presentarlo al único poder que todavía cuenta y que ha detenido los caprichos del presidente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso quieren someterlo lo antes posible manipulando a la opinión pública. Lo escalarán a instancias internacionales y van en serio. Aparece por las redes ¿Por qué no se difunde? ¿Ya te olvidaste de defender tu voto si sospechabas un fraude?

La ocasión hace al ladrón

Si has estado muy enojado con el PRIAN por sus grandes latrocinios y devaluaciones, debes entender que las condiciones que les permitieron todos esos abusos a ellos ahora ya están dadas y mejoradas para robar a lo chino a quien gobierne y cambiar la constitución y el país a modo.

Pero hay un problema: ya se acabaron los fondos y hay déficit presupuestal ¿De dónde sacarán dinero para las dádivas? Su popularidad depende de ellas.

Desde el inicio del sexenio sabían muy bien, asesorados por cubanos y venezolanos, los pasos para lograr una dictadura: culpar al pasado, dividir a la gente, dar dádivas, corromper a los generales con grandes obras: ya controlan los puntos estratégicos aeropuertos, puertos y aduanas, crearon la guardia nacional; establecer un narco gobierno y ahora hicieron trampas legales para dominar el congreso.

Los diputados autorizan el presupuesto, más bien el que preside, además acaban de encaminar para que se eliminen las instituciones que faltan para esconder el gasto público y reducir el INE afectando las futuras votaciones. Si soñabas con más libertad y más justicia más vale que cambies de canal aunque te cueste creerlo.

Dominando el congreso pueden cambiar las leyes para ir por el dinero del Banco de México, hablamos de 224 mil millones de dólares una cifra astronómica para frotarse las manos, pero ese dinero impide bruscas devaluaciones y da cierta estabilidad económica porque el mundo se maneja en dólares. Quien maneja el dinero tiene todo el poder.

Se meten vía democrática y luego la desaparecen. No quieren que nadie les estorbe, eliminando todos los contrapesos: la mesa de la dictadura está servida.

¿Y los EEUU qué?

Nos conviene tener buenas relaciones y seguir el TLC, todos prosperamos mucho desde entonces, la certeza legal para el comercio es clave, el embajador gringo y canadiense lo advierten muy seriamente, poner en peligro al principal socio y el más grande del mundo es temerario. A ellos ni a nosotros nos conviene perder lo ganado, más si estamos supliendo a China como su proveedor.

Pero el 70% de la gasolina la importamos de EEUU, el maíz incluso; les exportamos más lo que ellos aquí fabrican, y eso con las remesas estabilizan el peso, pero los chinos invaden el mercado automotriz.

México también es estratégico para China, Rusia, Cuba y Venezuela, el gran fraude de Segalmex está ligado con Maduro. Hay intereses encontrados y México está en el medio

¿Para dónde irá la carreta?

Los EEUU permitirían una dictadura aquí si les conviene a ellos, si no, la impedirán; pero no podemos depender de su decisión, no la van a decir. Lo permitieron en Cuba vecino, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La frontera es su prioridad política, dicen.

Creemos que el nuevo sexenio tendrá mucha presión por la deuda externa, el déficit y las presiones extranjeras, aumentarán las violaciones a los derechos humanos, las extorsiones narcas, la violencia se disparará porque el Mayo apaciguaba y por la falta de democracia, lo que les reducirá margen de maniobra. Ahora sabremos para qué hicieron la Guardia Nacional.

Si se trata de crear más pobreza para depender más del gobierno lo veremos, por eso quitaron los apoyos a las PYMES en la pandemia, al campo, a la pesca, hospitales y medicinas. Si siguen esa lógica perderemos todos, incluso los que aplauden el socialismo y la 4t.

Si lo dudan pregúnteles a los de Venezuela, optaron por la miseria creyéndole a Chávez. En Ecuador y Perú los ciudadanos quitaron a sus presidentes comunistas narcos.

¿Y tú te vas a hacer? Crear conciencia no es suficiente.