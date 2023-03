“El honor de compartir mi nombre con este nuevo maíz azul me hace sentir muy orgullosa, me invita a retomar la consciencia que el maíz es un regalo de los dioses y que sin el maíz no podría existir la comida mexicana”, señaló en una publicación.

“Así como el Dr. Ernesto Preciado buscó fortalecer esta semilla, yo me siento fortalecida con esta nueva encomienda, por parte del Dr. Luis Ángel Rodríguez, porque con una inmensa alegría les platicaré a todos sobre esta nueva variedad de híbrido de maíz azul, así como del extraordinario trabajo que hace INIFAP y la importancia de crear vínculos entre lo que cocinamos y quienes investigan sobre el campo y sus productos”.

Por su pigmentación, la variedad de maíz “H 303 Zahie” cuenta con propiedades nutracéuticas y es de uso habitual para la elaboración de tortillas, tlacoyos y otros usos industriales.