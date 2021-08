Carlos Fuentes y Octavio Paz fueron los mejores embajadores de cultura de México, siempre quisieron mostrar que éste era un país contemporáneo y crearon revistas para que leyéramos cosas que de otra manera no hubiéramos leído y en el extranjero se nos conociera, aseguró la académica y escritora Malva Flores. Al presentar su libro Estrella de dos puntas Octavio Paz y Carlos Fuentes, Crónicas de una amistad, con el que ganó el Premio Mazatlán de Literatura, en la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, la autora destacó que una de las labores más importantes de los intelectuales era la edición, creaban revistas para salvar el mundo. “Paz lo que intentó fue querer abrir las ventanas para que nosotros leyéramos en sus revistas cosas que de otra manera no leeríamos y no hay que olvidar que el boom no habría existido sin Fuentes, eso es algo esencial”. Ellos, dijo, se tomaron la molestia de plantear una discusión esencial para nuestro país que es el poder de la crítica. “El poder de la crítica es lo único que nos puede salvar, pero es muy difícil realizar una crítica cuando no tienes argumentos o cuando los interlocutores no lo tienen, porque lo único que dicen es lo que usted dice no vale”, apuntó. Malva dijo que se considera “chismosa” y por eso hizo este libro.

Luis Arístides Rodríguez Solís.

“Ser chismoso es buscar una forma de saber qué pasó, como sociedad nunca vamos a poder avanzar y establecer compromisos si no sabemos qué fue lo que pasó, pero sí lo sabemos de manera objetiva y con pruebas, a mí me interesaba proporcionar pruebas de lo que estaba diciendo, porque si no, entonces sólo sí son chismes, nos ayuda a entender la historia del país y de la formación de los grupos culturales en la segunda mitad del Siglo 20”. Luis Arístides Rodríguez Solís, encargado del departamento de Diálogos, discursos y mensajes de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, destacó que es un libro que cobra una importancia profunda en la actualidad para la lectura de la literatura y de la historia política y cultural de nuestro país. “El libro cuenta la historia de una amistad marcada por diferentes momentos, es también un punto de partida para entender la historia de nuestro país y la forma en la que se construyó nuestra cultura a mitad del Siglo 20”. Melva recordó que su interés por la vida de estos dos autores surgió a partir de su gusto por las revistas literarias. “Antes hice el libro ‘Viaje de Vuelta’, una historia de la revista de Paz, y me di cuenta de que había ocurrido un momento muy difícil de ruptura entre dos amigos, Paz y Fuentes, en ese instante revisé muchos artículos, entrevistas, sobre esta ruptura pero decidí que solo iba a dar cuenta de manera breve en el libro”, contó. “Pero siempre me quedé pensando qué había pasado, si todo mundo decía que eran los mejores amigos, también leí un libro sobre la historia de la revista Plural, en donde decía que Paz estaba al margen del boom y que algo extraño había ocurrido con una revista llamada Libre, donde habían des-invitado a Paz a participar y dije, ‘aquí hay una razón que nadie quiere ver sobre la distancia entre Paz y Fuentes’ y así fue”.