La Navidad llegó a la UAS con un emotivo concierto a cargo de la Banda Sinfónica, dirigido por Emmanuel Contreras Mejía.

Este tradicional concierto navideño se llevó a cabo en el programa Miércoles de concierto, propio de la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora institucional.

Las notas y acordes envolvieron el ambiente del recinto universitario para el disfrute del público asistente y el que se dio cita de manera virtual para el goce de temas como Jingle bells fantasy, de James Pierpont y con arreglos de John Wasson, A fireside Christmas, con los arreglos de Sammy Nestico.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, el concierto contó con la conducción de Daniela Amarillas, quien estuvo acompañada en algunos momentos por uno de los personajes mundialmente conocidos por niños y niñas y que con ilusión esperan verlo llegar la noche de navidad, Santa Claus.

All I Want For Christmas is You, mundialmente en voz de la cantante estadounidense Mariah Carey también formó parte del navideño repertorio, además de Dream In The Silent Night, con arreglos de Toshio Mashima, así como I Saw Mommy Kissing Santa Claus, de Tommie Connor.