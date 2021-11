$!Para lograr ser padres adoptivos, es necesario dejar de querer serlo: terapeuta

Adoptar a un hijo es satisfacer el derecho del niño a tener unos padres, un papá y/o una mamá, o ambos, es decir, tener el derecho a tener a alguien que lo apoye en la crianza. Sin embargo, que un niño tenga el derecho a tener unas figuras de crianza no le asegura que su adopción esté encaminada a su bienestar físico, económico y emocional, a veces, la adopción, cuando no se da desde una decisión libre y amorosa, puede terminar en una situación de dolor para toda la familia. “Los padres adoptivos son los padres de crianza y el ser criado es un derecho de los niños, pero no de los papás; y esto genera mucha confusión: nunca existe el derecho a ser papá, ser padre es un regalo que la vida da”, explicó el terapeuta familiar Pedro Merino Govela, autor de libros sobre educación para la familia. Pero, agregó el también conferencista, ya que existe un niño tiene derecho a tener un papá y una mamá, y cuando ellos no existen, le toca a los abuelos, después a los tíos, y en ausencia de todos ellos, entonces sí, tiene derecho a tener criadores sustitutos como padres de acogida, o bien, el mismo gobierno, a través de una institución. “La adopción no es exclusivamente un asunto legal, no se trata de tener la patria potestad, el asunto es cómo efectuar o llevar a cabo la crianza de un niño enfocado exclusivamente en su beneficio”.

Pedro Merino Govela

Una pareja está lista para adoptar cuando está dispuesta a dar lo que tiene por el bien del niño y no para satisfacer una necesidad personal, jamás deberá ser para llenar un vacío emocional. “Una buena adopción, una adopción enfocada hacia el amor solo se va a dar cuando se busca a un hijo para que él sea feliz y no para que me haga feliz a mí. Esa es la gran diferencia, y aplica tanto en padres biológicos como de crianza”. Aclara que ese principio aplica en ambas situaciones. “Ver por las necesidades del niño es la clave para que los padres de crianza tengan una adopción exitosa, una adopción hacia el amor, pero esto no es diferente con los padres biológicos; es igual para cualquier tipo de crianza”. Hizo hincapié que ese es el requisito: que se tengan hijos para el bien de los mismos y no para satisfacer el bien propio. “Ser padre no es un derecho, es una consecuencia lógica de la vida, de cómo funciona la vida, así que por más que te aferres a tener hijos si no te corresponde no los vas a tener, si la vida no te lo permite, no lo serás y debes estar bien con eso”.

- ¿Y cuándo no corresponde ser padre? “Cuando no hay un cauce natural para tener un hijo. Cuando biológicamente no puedes, cuando a pesar de someterse a procedimientos de fertilización asistida no lo logran, o cuando se está en lista de espera y nunca llega la oportunidad..., entonces, aquí ya no corresponde ser padre biológico..., y hay que asumirlo, hay que dejar de pelearse con este hecho, dejar de pelearse con la vida misma, ¡si no te toca, no te toca!”, aseguró Pedro Merino, quien también es padre de crianza de un pequeño de 2 años. “Solo cuando dejes de aferrarte a esa idea, solo cuando sueltes la angustia vas a ser feliz, y probablemente se te dé ser padre”. Y es que, agregó, “cuando crees y estás convencido de que tienes derecho a ser padre, entonces estás utilizando la paternidad para satisfacer un deseo personal y entonces, estás utilizando a los hijos, existan o no, tú actitud es de ‘voy a utilizarte para satisfacer mi deseo de ser padre’ y eso no es un derecho natural”. Aseguró que si la sociedad entendiera eso, las parejas serían más felices, fluyeran si pudieran soltar esta posición de creer que tienen derecho a ser padres. “Es necesario soltar el deseo de ser padres, y me refiero a la fijación de querer serlo a como dé lugar, no hablo de cerrar las puertas a la paternidad, hablo de dejar de estarlo buscando por la fuerza y permitirse soltar el deseo... y si te tocó, ¡te tocó!”, señaló. “Si como pareja sienten que tienen mucho que dar como padres, de seguro va a haber un niño por ahí que lo pueda recibir, pero siempre será por el bien de él”. Merino Govela explicó que hay parejas que buscan adoptar desde la actitud del reclamo de ser padres. “Y es que, reclamando un derecho probablemente llegue la paternidad, pero llegará desde un lugar de codependencia”. De lo anterior explicó que ese tipo de adopción es desde un lugar equivocado, tiene que ver con que un padre utilice la vida del otro, en este caso el del niño adoptado. “Cuando una pareja busca satisfacer su paternidad a través de exigir un hijo, de querer ejercer el deseo que creen tener, entonces no es una actitud que lleve a la larga a una buena relación con la criatura adoptada”. Aclaró que solo a través de una adopción sana, sin obsesiones se puede establecer una relación libre: “esto tengo para darte como padre y te doy todo... y no me tienes que dar nada a cambio porque los padres damos’, la función de los padres es dar”, dijo. “Una pareja solo tiene el derecho de abrir su corazón y darlo todo a un niño que lo necesite, o bien, en esa búsqueda es válido decir ‘hasta aquí’, decir ya, porque la paternidad no es la única manera de realizarse, no es el único legado que como ser humano se puede dejar”. Recordó que incluso, en la historia de la humanidad, las personas que más han aportado a la ciencia, al deporte, a la literatura, a los que más han contribuido a la humanidad, su aportación ha ido más allá de sus hijos.