”Con el paso de los años me he dado cuenta de lo fácil de entender y lo interesante que es el hecho de saber utilizar las palabras adecuadas, el hecho de poder entender a otro ser humano a base de palabras, nos entristecemos con las palabras, nos educamos con las palabras, nos relacionamos con las palabras, y la palabra es el gran acontecimiento de los seres humanos, el único lugar en donde se puede colocar las ideas como si fueran frutas, es el valor fundamental de verse por la vida”, comentó.

Dijo que la capacidad de poder entender la palabra abre muchas percepciones en la vida y que la palabra te da el don de expresarse.

”El gesto que acompaña ese sonido de la palabra, significa lo grandioso de ella... aquello que no sabemos pronunciar nos provoca una gran angustia”, dijo.

Habló sobre las limitantes que se adquieren al no leer, ya que no enriqueces el vocabulario, y aseguró que educativamente hablando los jóvenes actualmente cuentan con pocas palabras, ya que se va perdiendo el lenguaje.

Exhortó a los presentes a saber escuchar, a saber leer, para forjarse una personalidad que les ayude a salir adelante en su vida, en cualquiera de los ámbitos.

Compartió con los ahí presentes las adversidades por las que tuvo que pasar para lograr sus objetivos de vida, y eso dijo no fue fácil, pero fue gracias a que supo definir sus realidades e ignorar los pasajes de su vida que no eran armoniosos.

Comentó que los seres humanos por naturaleza contamos con la genética y con las hormonas, ambas cosas son con las que por naturaleza tienes que lidiar, pero que depende de uno mismo el forjar un temperamento, para lograr una buena personalidad que te ayude a lograr los objetivos de vida.

”Nuestro temperamento es lo que nos hará vivir, es lo que se templa, es lo que nos va a dejar vivir, con todo y las hormonas...con ambas cosas se vive, pero el ser humano tiene que saber que con ambas cosas debes de forjarte un carácter, es decir, temperamento más educación es igual a carácter, y con eso todo lo que nos dijeron de manera negativa, lo podrás convertir en si y callar bocas”.

Aseguró que el carácter se desarrolla en el núcleo familiar, aquello que te educa en casa.

”Mi carácter se forjó a los 7 años, cuando me fui de Mazatlán, cuando me di cuenta que todo puede cambiar. Al pasar los años me di cuenta de que no hay una verdad absoluta, lo más interesante es que las verdades se van quedando guardadas, uno va construyendo un lenguaje completamente diferente, ese carácter es el que me acompaña, un hombre solitario en muchas cosas, con millones de conocidos en todos lados, cinco amigos en realidad, no tengo más, porque es muy difícil crear en perdurar de vejez que es la amistad”, compartió.

“Por eso les digo una frase ‘No sé ustedes qué hagan en su vida, pero yo solamente les digo atrévanse y rectifiquen, pero no se queden en un mismo lugar, busquen ser distintos, no se peleen con su espacio oscuro”, todos tenemos un espacio oscuro, y reniegan y eso los hace ver infantiles, inseguros, torpes, elemental, con equivocaciones, pero todo eso es su mayor virtud, eso es el carácter, donde están sus ideas, su lenguaje, sus palabras, sus valores, esa es la manera en la que los educaron sus padres, pero después de los 10 años la educación va por su cuenta, hay mucho que aprender, mucho qué ser curioso, hay que meterse en todo”, apuntó.

Sobre Raúl Quintanilla

Nacido en Mazatlán, Sinaloa, Raúl Quintanilla es egresado del Centro Universitario de Teatro, Centro de extensión Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su desarrollo académico el invitado especial de Escena Mazatlán 2023 ha sido Director del Centro Universitario de Teatro, maestro de muchas generaciones de actores, ha impartido cursos, seminarios y talleres en el Núcleo de Estudios Teatrales, El Foro de la Ribera, La Casa del Teatro y el Centro Universitario de Teatro.

Asesor y Director de talento del Proyecto 40, desarrolla planes de carrera para figuras relevantes del periodismo y del panorama intelectual de México, Director de cine y televisión y adaptador de series de Disney en español, conferencista reconocido que ha impartido seminarios de dirección y actuación en varios países.

En público seguramente lo identifica como jurado del exitoso reality de canto “La Academia” a lado de Enrique Guzmán y Arturo López Gavito.