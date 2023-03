Considerado uno de los solistas de trompeta más notables del mundo, el alemán Otto Sauter se presentará en este puerto como solista invitado de la Camerata Mazatlán, el viernes 10 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Conciertos para Trompeta y Orquesta es el nombre del programa que fluirá bajo la batuta del director huésped Sergio Freeman y se contará con la actuación del trompetista Jorge Mejía.

La Camerata interpretará un programa conformado por Trumpet Tune y Trumpet Voluntary (trompetista Jorge Mejía); Concerto No. 2 in Dmajor , de Johann M. Molter; Divertimento para Orquesta Adagio, Alessandro Marcello; Suite ‘Holberg’ para orquesta de cuerdas, de Edward Grieg y Concierto Dmajor, de Gerorg P. Telemann.

Otto Sauter es especialista en la Trompeta Piccolo, ha actuado en las salas de concierto más reconocidas del mundo. Desde 1999 tiene a su cargo la dirección artística del Bremen International Trumpet Festival.

El reconocido músico ayuda a los trompetistas jóvenes con más talento a perfeccionar su tralento a través de The Bremen Trumpet Academy, programa fundado por él en 1994.

A través de EMI Classics, Sauter comenzó a grabar World of Barroque con conciertos de su colección, composiciones redescubiertas del barroco y de principios del clasicismo, no ejecutadas en los últimos 250 años.

Además de su trabajo como solista Otto Sauter recorre el mundo con suensamble Ten of the Best, que reúne a diez de los mejores trompetistas del mundo.

LOS BOLETOS

Los boletos están a laventat en la taquilla del Teatro Ángela Peralta: Luneta: 300 pesos, Primer balcón: 250 pesos, Segundo balcón: 200 pesos, Tercer balcón 150 pesos. Informes al teléfono 669 982 4446.