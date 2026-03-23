Pinta Miguel Ángel Ojeda nuevos recuerdos de Culiacán

El personaje principal en la obra del artista Miguel Ángel Ojeda ha sido Culiacán. Con sus calles, sus casas, sus templos, pero todo en movimiento. Es el Culiacán de sus recuerdos, de las calles que recorrían en su infancia y que ha plasmado de una forma muy personal.

Y ese estilo que caracteriza su obra podrán apreciarlo en una nueva exposición, Cuando las tardes eran de papel, que inaugurará este viernes 27 de marzo, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.

“Cuando las tardes eran de papel”, dice el artista “es una forma de regresar a esa ingenuidad que teníamos antes y de alguna manera seguimos teniendo algunos, mi personaje principal es la ciudad. Yo siempre he tenido como personaje a la ciudad porque mis vivencias infantiles datan de la infancia”.

“Yo nací por la avenida Obregón, somos varios hermanos y mi mamá de premio nos llevaba de paseo, a uno le tocaba un día, a otro el otro día, pero nos traía más o menos desde la altura donde está el estadio Ángel Flores caminando hasta el Garmendia y de mi mamá nos regresaba en las famosas arañas”.

Eran los años 50, Culiacán era tan pequeño que Ojeda se grabó en la memoria casi todas las casas de la época.

“Recuerdo que casi siempre me caía al cruzar la vía del tren que estaba por el boulevard Leyva Solano. No se me puede olvidar todo ese Culiacán que era para mí muy amable, donde la gente salía a barrer a las banquetas, se saludaba y es lo que trato de plasmar todavía en mi obra”.

En “Cuando las tardes eran de papel”, Miguel Ángel Ojeda plasma nuevos recuerdos para volver al museo, luego de aproximadamente 10 años sin exponer en Culiacán, aunque sí en otras ciudades, como Hermosillo, Álamos y Tijuana.