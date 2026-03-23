Pinta Miguel Ángel Ojeda nuevos recuerdos de Culiacán

El personaje principal en la obra del artista Miguel Ángel Ojeda ha sido Culiacán. Con sus calles, sus casas, sus templos, pero todo en movimiento. Es el Culiacán de sus recuerdos, de las calles que recorrían en su infancia y que ha plasmado de una forma muy personal.
Y ese estilo que caracteriza su obra podrán apreciarlo en una nueva exposición, Cuando las tardes eran de papel, que inaugurará este viernes 27 de marzo, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa.
“Cuando las tardes eran de papel”, dice el artista “es una forma de regresar a esa ingenuidad que teníamos antes y de alguna manera seguimos teniendo algunos, mi personaje principal es la ciudad. Yo siempre he tenido como personaje a la ciudad porque mis vivencias infantiles datan de la infancia”.
“Yo nací por la avenida Obregón, somos varios hermanos y mi mamá de premio nos llevaba de paseo, a uno le tocaba un día, a otro el otro día, pero nos traía más o menos desde la altura donde está el estadio Ángel Flores caminando hasta el Garmendia y de mi mamá nos regresaba en las famosas arañas”.
Eran los años 50, Culiacán era tan pequeño que Ojeda se grabó en la memoria casi todas las casas de la época.
“Recuerdo que casi siempre me caía al cruzar la vía del tren que estaba por el boulevard Leyva Solano. No se me puede olvidar todo ese Culiacán que era para mí muy amable, donde la gente salía a barrer a las banquetas, se saludaba y es lo que trato de plasmar todavía en mi obra”.
En “Cuando las tardes eran de papel”, Miguel Ángel Ojeda plasma nuevos recuerdos para volver al museo, luego de aproximadamente 10 años sin exponer en Culiacán, aunque sí en otras ciudades, como Hermosillo, Álamos y Tijuana.
“Mi obra es la misma, nada más con nuevos rincones, que también puede ser nuevos recuerdos. Siempre estamos buscando lo mismo de alguna manera, todos los artistas o todos los seres humanos, quizá, siempre nos estamos buscando qué es lo que nos tiene aquí, digamos”.
“Lo buscamos en una plática, en una comida, en un paisaje, en un viaje y quizás en algún cuadro o obra de alguien, buscando eso que a nosotros nos complete.
La exposición consta de 20 obras y algunas esculturas de barro relacionadas también con la ciudad.
“Esa escultura de barro es un homenaje al maestro Herberto Sinagawa porque él me dio pie a un título que se llama Una ciudad sin edad. Fue el que me apadrinó en ese momento de mi primera exposición de mi estilo”.
El movimiento caracteriza su obra, explica, pues la memoria no es estática.
“Va y viene pero permanece la raíz y es un poco eso”.
Volver al museo, señala el artista, es como presentar un examen de nuevo.
“Me siento como colegial, volví a ser universitario. Yo estudié Arquitectura en la Ciudad de México, pero mi maestro aquí en Culiacán fue Arturo Moyers y estoy muy agradecido con él..
La exposición, añade, es Culiacán y algunas partes del estado. He recorrido algunos municipios siempre, desde hace mucho, y los he dibujado en vivo, esa es otra de mis características, como los pintores antiguos, siempre en vivo y me traigo la obra a mi pequeño espacio, mi taller, ahí las hago.
Ojeda destacó que está ansioso del contacto humano, por eso hace la invitación de manera personal a que el público acuda.
En la inauguración, dijo, estará Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura y participarán Aldo Rodríguez, Marisol Ojeda y el arquitecto Carlos Ruiz Acosta. Además habrá la lectura de un poema de Rosi Palau.
Miguel Ángel Ojeda nació en Culiacán, es Arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, y estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la UAS.
Fue uno de los cofundadores del grupo Los Independientes, después denominado La ventana, y cofundador de Espacio plástico.
Ha ganado distinciones en eventos plásticos de la región, obtuvo mención honorífica en la primera bienal del Noroeste de pintura y se ha desarrollado como maestro de dibujo arquitectònico y diseño urbano en la Escuela de Arquitectura de la UAS.
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales; en el vitral de la escalera del taller de la escuela de Arquitectura de la UNAM; ha expuesto en la Plástica Sinaloense en Hermosillo y en San Luis Río Colorado, Sonora y Tijuana B.C.; en el centro cultural José Guadalupe Posada de la ciudad de México; Plástica contemporánea Sinaloense en Los Ángeles, California y varios años ha sido expositor en el Museo de Arte de Sinaloa.