$!Plasma el español Gabriel Miranda la cultura gallega en su exposición ‘1900 Grises’

“Quiero agradecer a la gente que está aquí, y también agradecer a la gente que no está aquí, como mi familia, que no pudo asistir, tengo un gran agradecimiento a Dory, Zoila y a Mónica, que, sin vosotras, aquí no estoy; bueno, en mi obra la mayoría son tonos grises, yo creo que de los grises puedes sacar cualquier color, sólo que mezclar un complementario y ya tienes un gris”, explicó a los presentes.