No hacerlo es caer en la ingenuidad, a estas alturas dejarse engañar o engañarse a uno mismo resulta peor, es mucho lo que nos estamos jugando, puede ser la última vez que votes libremente sin las amenazas de los narcos como lo sufrimos en Sinaloa y en otros estados ni con la certeza del IFE ya afectado.

¿Tú como ciudadano te informas en fuentes serias y verificas lo dicho en las mañanas? La verdad no tiene color, ni sabor, ni interés, ni partido político, la verdad ES, nuestras interpretaciones y los juicios que hacemos son responsabilidad de cada quien, pero ¿Verificas que tus juicios y opiniones estén basados en hechos... o los supones?

Pongámonos de acuerdo, queremos: 1. El equilibrio de poderes, 2. Conservar las libertades, 3. Fortalecer el estado de derecho, 4. La autonomía de las instituciones y muy importante: 5. No perder la incipiente democracia.

Cuando el QUÉ no es claro, común ni confesable, los CÓMOS se complican y pueden ser antagónicos, los pleitos y revoluciones nacen así.

Nunca antes los votos y las abstenciones han contado tanto en las elecciones de hoy en Edomex y Coahuila, sal a votar, lleva a los tuyos; 2,000 restauranteros del Edomex ofrecen descuentos para favorecer el voto, eso es magnífico, votando el 70% es difícil la trampa.

La paradoja es que TODOS contribuimos queriéndolo o no a acercarnos al paraíso prometido o al infierno. Vamos rápidamente a un punto de no retorno, mencionaremos los puentes rotos y los próximos a romper, los más críticos:

1. El país de un solo hombre

No terminamos de asimilar que el Presidencialismo histórico ha provocado avances y serias crisis económicas y sociales, depender de las decisiones, caprichos y ocurrencias de un solo hombre no es bueno, ralentiza y polariza las decisiones por más brillante o tonto que sea y desbalancea el presupuesto desatendiendo prioridades más urgentes. Basta ver la historia y los hechos actuales.

2. Un ejército súper poderoso

Todos sabemos que frente a las armas y al severo autoritarismo militar no caben las razones. Salen a luz sus corrupciones no castigadas y los crecientes negocios donde ellos participan desplazando a los ciudadanos, nos hemos militarizado y eso es sumamente peligroso. Las dictaduras compran y se instalan gracias al ejército, sin ellos no se puede.

3. Los narcos andan sueltos

Las extorsiones y los cobros de piso crecen por todo el país, controlan y encarecen el comercio compitiendo desfavorablemente, hacen terrorismo y masacres frecuentes sin ser castigados después, lo vivimos dos veces en Culiacán. Los narcos son fuente de financiamiento para campañas políticas, usados como grupos de choque y para intimidar los votos con sus armas, ellos mandan y ponen a sus candidatos locales.

4. El estado de derecho dañado

La impunidad favorece la violencia que nadie quiere y la corrupción, la madre de muchos vicios. La falta de respeto a la ley favorece el caos y la ley de la selva, más del 70% del país está controlado por los narcos, decenas de miles huyen al otro lado, escasean los trabajadores, las familias separadas, este 5° año sexenal se batieron récords de muertos y desaparecidos. La muerte enseñorea al país eso es intolerable y vergonzoso, cada vez más mexicanos matan a otros mexicanos.

5. El débil equilibrio de poderes

La república está diseñada para equilibrar los 3 poderes y que no se sometan al presidente en turno que ahora mangonea al poder legislativo y les dicta las leyes a aprobar, prometió una nueva constitución a modo ¿Si la actual no la respetan, qué podemos esperar? Los ataques a la SCJN nos afectan a todos, dañan el estado de derecho, sin él todo queda chueco.

Estas 5 condiciones y otras no mencionadas favorecen un estado totalitario, necesitamos un nuevo sistema de gobierno donde la ciudadanía influya en la agenda del gobierno, no más caudillos.

Unámonos en el QUÉ, busquemos el bien común y lo que nos fortalezca: VOTA.