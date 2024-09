El escritor mexicano Alberto Spiller recibió el Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” para Primera Novela 2024 a por su obra Amargo mezcal.

Al recibir el galardón que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla, Spiller se dijo honrado de recibir este premio.

Durante la ceremonia, el autor destacó que fueron la literatura y el periodismo los medios que le permitieron conocer y comprender al país.

“A través de la mirada de grandes autores que han desvelado ante mis ojos un mundo y una literatura para mí aún desconocidos, pero que me cautivaron desde el primer momento, y mi trabajo como periodista, que me abrió las puertas a rincones de ciudades, pueblos y sobre todo de sus habitantes, a los que, de no ser por eso, difícilmente habría podido tener acceso”.

Amargo mezcal, dijo, intenta ser un compendio y al mismo tiempo un homenaje al microcosmos de personajes y sucesos a quienes ha podido conocer de cerca: tanto la gente que ha entrevistado como a trovadores y cuentacuentos “que a través de corridos, crónicas y relatos que rayan en leyendas se empeñan en transmitir y mantener viva la memoria y la historia, y las historias, en lugares en donde de otra manera no había otra forma de hacerlo”.