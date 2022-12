“Cuando me avisaron que sería la ganadora de este Premio, el primero en mi vida, estaba dentro de un edificio antiguo en Madrid, en el barrio de Chueca; bajé las escaleras alrededor de la herrería que resguardaba el camino vertical del elevador y me quedé en la entrada del otro lado de la puerta que da a la calle. Tras recibir la noticia apenas podía hablar, gracias, muchísimas gracias, debo haber dicho unas siete veces”.

“Isla partida es un testimonio y una ficción, no soy una escritora ejemplar, no estoy interesada en dar lecciones de conducta a través de mis libros. En cualquier caso, me he empeñado en desobedecer en la medida de mis posibilidades, ¿por qué la literatura tendría que suscribir el buen comportamiento y lo que se impone como el sano juicio?”, expuso la autora al hablar de su obra.

Marisol Schulz, directora de la FIL, recordó que el Premio se instauró en 1993, y que entre las escritoras que lo han ganado se encuentran Elena Garro, Laura Restrepo, Margo Glantz y Gioconda Belli.

“Vivimos en una época extraña, la tecnología provoca que nuestras emociones sean etiquetadas como mercancía, y ocurre lo mismo con la literatura. Si puedo decir algo como esto y resulta escuchado por ustedes, lo haré, entonces digo, tenemos que revelarlos contra esas etiquetas reguladoras de nuestros comportamientos. Lo que sentimos tiene que escapar de las pantallas, tiene que irse de allí, darse a la fuga para desconocer las normas que establecen, por ejemplo, los hashtags, porque los trending topics son mensajes de la poca elipsis contemporánea. La humanidad está en otro sitio”, prosiguió Tarazona.

“Estas ideas también reverberan en el ánimo de la protagonista multiplicada de Isla partida, ella siente la amenaza de un sistema que comercia con las emociones de las personas que manipula y nos arrebata la capacidad de elegir, de desear, y nos aleja de lo que somos para esterilizar nuestra vida interior”.