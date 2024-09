El diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que juventud no es una edad ni una condición biológica sino una categoría social comprometida con la humanidad e impone una postura ante la historia.

A nombre de los galardonados y en lenguaje de señas, el suyo, Francisco Ibarra Fong aseguró que cada uno es el reflejo de lo que pueden ser y que el amor por lo que hacen, la dedicación y la compasión son los ingredientes secretos para construir un futuro y sobre todo un presente mejor.

“En el corazón de Sinaloa, laten historias llenas de esperanza, sueños que han crecido bajo la pasión de quienes no temen soñar en grande. Hoy, celebramos a los jóvenes que son el reflejo de nuestra región. Sus logros son un recordatorio de que, con dedicación, amor y perseverancia, todo es posible”.

Comentó que desde hace tiempo vio la necesidad de atender a la comunidad de personas sordas para lograr un espacio con mayor inclusión en el ámbito deportivo, descubriendo que abriendo el corazón y tendiendo una mano a quienes lo necesitan se puede lograr un mundo mejor, más justo y con mejores oportunidades para todos.

Subrayó la importancia de que el Estado de Sinaloa haga un reconocimiento de la lengua de señas mexicana, que es lengua de las personas sordas, pues este reconocimiento legal aseguraría el bienestar de las infancias y las juventudes con esta condición de tener mayores oportunidades.

Destacó también la idea de crear instituciones que aboguen por la educación bilingüe de las personas.

Luego habló de cada uno de los ganadores y de Camila Govea comentó que desde pequeña el arte la rodeó en todas las direcciones, salió de casa desde los 17 años con la esperanza de convertirse en bailarina profesional y su pasión por el ballet la llevó desde las calles de Sinaloa hasta los prestigiosos escenarios de Nueva York.

Carlos Emilio Báez, ganador en la categoría Deportiva, dijo que desde los 3 años ha entrenado Tae Kwon y que es un atleta que, con cada golpe y patada, “nos enseña que la verdadera grandeza está en la perseverancia y el esfuerzo, logrando representar a Sinaloa en países como Serbia, y Brasil”.

De Eunice Andrea Aguirre, dijo que, con su mirada puesta en la igualdad de género y la valentía, ha dado lugar a proyectos para contribuir a una vida más justa y digna para las mujeres, con su empresa MARA Espacios Seguros, impacta en la vida de miles de personas buscando lograr justicia restaurativa y transformativa en todos los espacios de trabajo.

Añadió que María Guadalupe Beltrán, ganadora en la categoría Científico y Tecnológico, soñaba desde los 11 años con innovar el mundo a través de la ciencia y la tecnología, lo que la llevó a foros internacionales como el global GESS de Múnich, Alemania, donde trabajó con “Dry Food: healthy food that will make you feel better”, un proyecto internacional, en colaboración entre Alemania, México e Irán, para desarrollar un modelo de negocio en contra de desperdicio de comida, en especial de frutas y verduras en tiendas y supermercados en la India.

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, Ana Chiquete, Secretaria de las Mujeres, señaló que los jóvenes vienen al relevo en todos los campos de la vida pública, como una oportunidad de recuperación para construir un mejor futuro para todos.

En el acto participó también el tenor José Manuel Chú, con la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

Ganadores