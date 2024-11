Recibirá Darío Castillejos el Homenaje de Caricatura La Catrina de la FIL

Por su inventiva y su crítica social en su trabajo que preserva la identidad cultural y artística de Oaxaca y México, Darío Castillejos recibirá el Homenaje de Caricatura La Catrina 2024 que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

Además del esmero que existe en su obra, se destacan sus aportes a nuestro país en los ámbitos del periodismo y la comunicación en temas de conciencia social, política y discriminación. Este homenaje se realizará el sábado 7 de diciembre, en el Auditorio Juan Rulfo.

Francisco Javier González Madariaga, rector del CUAAD, y Eduardo Galindo Flores, jefe del Departamento de Proyectos de Comunicación de este centro universitario, destacaron que la técnica del “homenajeado es de una exquisitez única que ustedes podrán atestiguar”.

González Madariaga se refirió a Darío Castillejos como el “heredero de un legado de la vieja escuela de grabado que maestros como Francisco Toledo han forjado desde tiempo atrás”.

Darío Castillejos (México, 1974) mediante un enlace, dijo sentirse honrado por recibir este homenaje y formar parte de “la fila de personalidades legendarias en la caricatura y el humor” que han recibido este reconocimiento y de los cuales, dijo, “desde luego tengo escuela e influencia. Tuve la oportunidad de conocer a varios de los premiados, y es un honor estar en esa fila de grandes dibujantes a los que quiero y admiro tanto”, subrayó

Darío Castillejos es presidente de Cartonclub, “El club de la caricatura latina”; colaborador del periódico El Imparcial de Oaxaca, la revista Foreign Affairs Latinoamérica y el semanario El Chamuco. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos nacionales como los premios Estatal de Periodismo e Información Benito Juárez García, Nacional de Periodismo José Pagés Llergo, Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo y el Grand Prix, entre otros. Su trabajo ha sido publicado en diarios como Le Monde, La Temps, The Nation y The New York Times, así como en las agencias Cagle Cartoons, Cartonclub, Courrier International, Cartoon Movement y Cartooning for Peace.

El Homenaje de Caricatura La Catrina es un reconocimiento otorgado por la FIL Guadalajara y el CUAAD a destacados caricaturistas y artistas gráficos. Establecido en 2002, este homenaje se inspira en la figura de La Catrina, creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada, un símbolo icónico de la cultura mexicana y su relación con la muerte. El homenaje destaca la trayectoria y el impacto de los artistas en la sociedad, especialmente por su contribución a la crítica política, la reflexión social y el humor en medios impresos y digitales. Adriana Mosquera Soto, Nani, Gabriel Vargas, Eduardo del Río, Rius, Joaquín Salvador Lavado, Quino, Sergio Aragonés, José Trinidad Camacho, Trino, o Juan Matías Loiseau, Tute, son algunos de los que han sido homenajeados.