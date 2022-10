“Es interesante adentrarse en esta poética que va a la esencia misma de la poesía, del lenguaje, me produce un estado de gozo de estar en el mundo, me parece una poesía palpitante, bellísima, viva en todos los sentidos, cada línea, cada verso, un verso que lleva a otro y por eso tengo la sensación de continuar, puedo ir de un libro a otro pero sigue siendo la intensidad de la belleza que tiene su poesía”.

Ese libro, comentó la autora, lo escribió alrededor del 86-87 y se publicó en el 89 y lo mejor del libro el epígrafe, sobre cantos sobre el desierto y luego leyó algunos poemas.

Ana Belén López agradeció escuchar a la poeta leer su propio trabajo, porque es la energía del momento y luego le preguntó si tenía uno o varios libros favoritos.

“Sí, uno es Bacantes, que no tiene que ver con poema de este año, sino que es un libro escrito en el 81 y otro es Pasaje de fuego, que es incluso anterior, como del 75 o 76. Otro es Canto Malabar que es de 86, Ultramar que es de 2002, Bomarzo de 2008 y uno más reciente que se llama Nepantla, que salió en 2019, esos libros me gustan más”.

Y ante la pregunta de si alguien quisiera iniciarse en la lectura de su poesía, pudiera ser con estos libros, Cross comentó que no necesariamente.

“No sé, porque hay unos poemas un poco complejos, que no suele ser lo que ocurre con mi poesía, a mí nunca me interesó estar a la vanguardia de nada, creo que vengo detrás de una tradición. Además no se encuentra casi ninguno de estos libros disponibles, creo que mi mamotreto de la poesía completa puede estar ahí, pero hay muchos que se han agotado ya. No sé, pueden leer lo que a cada quien le lata, si un poema le gusta es ahí, si no, que lo descarte”.

Sobre la lectura, Cross reconoció que tiene poco tiempo para leer y poca capacidad, pues tiene mal un ojo.

“Novela no leo desde hace más de 50 años, la academia no me ha dejado tanto tiempo libre, si salgo del estrés académico prefiero leer poesía porque me concierne de manera directa”, apuntó.

“Siento que me he perdido de muchas cosas, pero no tengo muchas opciones, son pocas las novelas que he leído en todo este tiempo”.

La charla culminó con la lectura de más poemas.