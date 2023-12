Un ejemplo de lo mejor que tiene Sinaloa, un artista reconocido por su dedicación, tenacidad y pasión por lo que hace, fueron algunos de los atributos dedicados al caricaturista y diseñador José Alfredo Contreras Godínez, mejor conocido como Ito Contreras, al entregarle el Premio Sinaloa de las Artes 2023. El Centro Sinaloa de las Artes Centenario se reunieron familiares, artistas y amigos del homenajeado, quienes fueron testigos de la entrega del premio, con el que se reconoce más de 40 años de trayectoria de Ito Contreras. “Estoy muy emocionado, aun no me la creo, este es uno de los reconocimientos más importantes en el área de cultura, y para mí es interesante porque pienso que este premio no solamente es para mí, sino para toda esa gente que he estado apoyando y que me han apoyado, porque este es un trabajo de sinergia con otros”, señaló el artista.

Eligio López Portillo hace entrega del premio a Ito Contreras.

Agregó que este premio lo comparte con figuras como Javier Valdez, a quien señaló como el causante de haberlo ingresado al cartonismo político, terminando en empresas como Noroeste, entre otras, sumando experiencia a su currículum profesional, el cual lo ha hecho llegar hasta donde está hoy en día. “A mí me apasiona mucho el dibujo, y esta pasión me trajo hasta este momento, y no lo hago porque me estén pagando, sino porque me apasiona dibujar, pasión a la que le he ido sumando mucha más experiencias y conocimiento”. Ito compartió que con 40 años de trayectoria, su evolución como artista ha ido mejorando año con año, y recordó importantes logros, como lo fue el Periódico El Diminuto, el cual formaba parte de Noroeste en una sección infantil, y que se convirtió después en el Alas de Papel, un proyecto creado para niños hecho por ellos mismos, en el que él participaba ilustrándolo.

El artistas, caricaturista y diseñador agradeció al jurado por haberlo seleccionado para recibir esta distinción.