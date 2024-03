Ha recibido más de 100 reconocimientos y 12 homenajes en Colombia, Perú, Cuba, Venezuela, España, Brasil y México; así como premios, distinciones, preseas, galardones y medallas.

El artista originario de Mocorito considera que ha marcado una huella a nivel internacional porque ha trabajado más en el extranjero en el ámbito de la difusión cultural, se ha dedicado también a crear grupos, a mover la cultura y hacer proyectos no filantrópicos pero sí voluntarios con temas como la paz, el medio ambiente y por un mundo mejor.

“Todo eso son lemas que tenemos que llevar en el corazón los artistas, y bueno un muralista como todo artista se encuentra con muchos problemas, es muy difícil que un artista sobreviva del arte, la mayoría nos vamos por otras áreas que sabemos que nos van a dar de comer más fácil”, compartió.

“El arte lo manejamos de una manera cuidadosa, logramos sobrevivir pues tenemos que trabajar otras áreas que tienen más mercado, como es el retrato, la venta de obra, el galerismo, pero si siento que debería haber más oportunidad para artista, becas o un apoyo mensual para que no se dedique de albañil o a pintar casas o rotulista y pueda sacar su creatividad pueda crear”.

Ríos comentó que él ha podido vivir de esto pero ha sido complicado y ha estado lleno de retos.

Sobre el muralismo, recordó que en México ya tiene 100 años y se convirtió en un movimiento político, por haber sido artistas muy comprometidos, con la calidad plástica, el boceto, la composición, el tema que iban a plasmar, los materiales, lugares en que iban a poner la obra, y el compromiso social.

“En sus obras había críticas fuertes, pero también formas en las que ellos pensaban que iba a haber solución a lo social, y obviamente lo político siempre ha estado en boga, a Siqueiros en su tiempo lo exiliaron, lo corrían, lo vituperaban porque era muy fuerte su obra y su crítica, si ahora viviera no lo quisieran tampoco, pero como ya murió y no habla, entonces ya es un Dios”, dijo.

“Los artistas de ahora somos más calmados que en los años 60, luego llegó el graffiti desde Estados Unidos y se convirtió en arte callejero, que no tiene cabida en edificios importantes porque es más efímero, sin embargo forma parte de un muralismo nuevo”

A los artistas, señaló, no se les enseña gestión administrativa, porque también son empresa, tienen que manejar la parte fiscal, pedir permisos y llevar una administración.

“Esa parte creo de la gestión no la sabemos, somos creadores. Tenemos el talento y la energía para crear obras, pero no hay formación de galeristas, coaching, y necesitamos esa gente, no podemos ser todo. Yo, afortunadamente me dedico a hacer mi parte fiscal, del contador, a pagar a los ayudantes, a gestionar el trabajo y a qué horas pintas”, pregunta.

El artista considera que debe haber una escuela dé nociones de todo lo que conlleva ser artista como empresa.

“Nos hace falta quién venda, tenemos una casas de subastas, pero debería haber varias y galerías que le vendan al artista; creo que el gobierno debería de tomarlo en cuenta y los particulares también porque es negocio sabiendo manejarlo, en vez de mueblerías podemos poner galerías, las galerías pueden vender muebles pero dándole el enfoque cultural y artístico, poner una pequeña galería en cada primaria para que los niños tengan ya la noción de lo que es una galería”.

El mocoritense confesó que le da mucho gusto que lo tomen en cuenta y lo inviten a este tipo de eventos, porque sí se ha movido mucho en el muralismo

“He estado en Bellas Artes haciendo disertaciones, en muchos congresos en el mundo también y he sido afortunado en esa parte del mural es la que me siento más orgulloso”.

El mural que ha sido un reto más importante fue el que creó en Mazatlán, sobre todo porque tuvo que moverse más en el mundo empresarial, manejar dinero y aunque no invirtió, sí le dejó muchas enseñanzas, aseguró.

“Desde el punto de vista este plástico, me gusta más uno que tengo en Mocorito de don Eustaquio Buelna, tengo murales en Colombia, en Argentina, en Acapulco, en México, muchos lados pero el de Mocorito me gusta mucho”, añadió.

“En Badiraguato el año pasado hicimos tres murales, ya habíamos hecho uno con Oscar Lara, enfrente de la Presidencia, pero ahora hicimos tres, uno adentro del palacio, uno en el mirador y otro en la policía y una serie de esculturas”.

Reconocimientos como este, aseguró, lo motivan.

“Aunque no hubieran reconocimientos, uno se mueve con el corazón, con la ideología, también me da por querer evitar dejar de ser yo mismo, algún día a lo mejor hasta me meto a la política, pero creo que no sería un político común y corriente, no quiero jugar al jueguito, pero siento que ha sido lo que he sembrado, lo que he trabajado y sobre todo que me he movido en la parte social”.

Perfil

Ernesto Ríos

Nació el 7 de noviembre de 1968.

Estudió con los discípulos de Diego Rivera: Arturo García Bustos, Rina Lazo y Enrique Estrada, grupo conocido como Los Fridos.

Ha realizado más de 30 murales de tipo decorativo y 38 murales de tipo histórico y didáctico.

En 2009 recibió el récord Guinness por haber creado el mural “Desarrollo histórico, económico y turístico del mar de Cortés”, en Mazatlán.

Ha recibido más de 100 reconocimientos y 12 homenajes en Colombia, Perú, Cuba, Venezuela, España, Brasil y México; así como premios, distinciones, preseas, galardones y medallas.