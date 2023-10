“Quiero agradecer a los chefs porque nos aguantaron una semana, porque no es fácil cargar detrás de ti a todo un grupo de cámaras desde las 06:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, pero al final se logró un trabajo genial, y eso lo verán pronto, en Noroeste estamos encantados de mostrar la otra cara, que al final es mucho más valiosa”, señaló el también productor.

“Estamos bien contentos porque en esta segunda temporada hicimos cosas que en la primera no pudimos, primero porque había pandemia, y segundo porque esta vez sí pudimos grabarla en un mejor clima, viendo a un estado en su mejor esplendor, abierto, la sierra con un clima extraordinario, recorriendo mucho más el estado, y en esta serie todos podrán ver a un Sinaloa en una mejor condición, dándonos un respiro para enseñar lo bueno que hacemos, lo bien que comemos, pero sobre todo, mostrar la calidad de gente que somos”, resaltó López Ortiz.

Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste y del proyecto ‘A qué sabe Sinaloa’ mostró su emoción por anunciar la segunda temporada de la docuserie, la cual se creó en pandemia, ahora con ocho rostros distintos mostrando no solo su propuesta gastronómica, sino todo lo que hay detrás de ella, su historia y sus lugares favoritos.

Se ha preguntado alguna vez a ¿qué sabe Sinaloa?, algunos podrán decir que a mariscos, a tacos, o caldos, a un buen aguachile, a tal vez a sushi, a coricos o por qué no, a pan de mujer o enfrijoladas; la respuesta llegará en la segunda temporada de la docuserie A qué sabe Sinaloa , una producción de Noroeste, en el que se presentan nuevos rostros, recetas, platillos, tradición, y lugares icónicos que a lo mejor no conocía.

“A qué sabe Sinaloa es un ejercicio que nos permite poner por un ratito otro tipo de conversación sobre Sinaloa, además, tanto la primera temporada como la segunda, cumplen en el mismo sentido con la honestidad, fuimos insistentes con los chefs en la honestidad de lo que estábamos haciendo, donde no se haría o se iría a un lugar que les fuera ajeno, descubriendo ellos también muchas cosas, las cuales sabíamos que había que presumirlas”.

“Para mí formar parte de este proyecto representa mucho porque me da a entender que valoran mi trabajo y toda mi trayectoria a lo largo de todos estos años. Durante la semana que estuve trabajando con ellos, experimenté toda una serie de sentimientos encontrados, llevándome a recordar cosas, probar cosas nuevas, convivir con gente que no conocías y sobre todo, mostrar el sabor de Sinaloa a través de personas talentosas, y creo que este momento será un pedacito en la historia de mi vida que brillará por siempre”.

Chef Daniel Soto

El Caprichito, Culiacán

“Ser parte de A qué sabe Sinaloa para mí es motivo de agradecimiento, me da un sentimiento de pertenencia y compromiso porque me da la oportunidad de ser parte de este proyecto tan importante para toda la comunidad sinaloense y sobre todo para la gastronomía, siento una responsabilidad muy grande, pero también me da alegría. Lo mejor de la semana que pasé con ellos fue bastante acogedora, toda la producción hizo lo mejor para que esto fluyera de la mejor manera, y fue interesante conocer todas esas raíces de lugares tan significativos, fue simplemente increíble, y todo esto lo verán el documental”.

Agregó que, de esta experiencia se lleva el poder confirmar que la gente de Sinaloa es emprendedora, luchona, y que tiene muchas ganas de mostrar todas esas raíces que lo representan como mexicanos, pero sobre todo como buenos sinaloenses.