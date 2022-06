“Me siento bien contento, porque fueron muchos meses de trabajo, hay que ponerle mucha paciencia a esto de hacer cine, a los proyectos nos cuesta trabajo esto de la paciencia, muy contentos porque la gente se sumó, los chefs muy contentos... Hoy esta premier no es abierta, es por invitación, pero hoy los protagonistas son los chefs, hoy son María Dolores y Omar, sus familias, la gente que los acompaña en los capítulos, sus proveedores, los restaurantes a los que fueron”, compartió Adrián López Ortiz, director general de Noroeste.

“Bien agradecidos con los patrocinadores, bien agradecidos con la gente que desde el principios se sumó, bien agradecidos con Cinépolis que nos ayudó a poder hacer esto que es un proyecto bien distinto para hablar bien de Sinaloa y bien contentos porque desde hoy en la mañana que anunciamos que hoy se estrenaba, la nota más leída de Noroeste es de A qué sabe Sinaloa, y eso no cambia las otras realidades que tenemos, pero sí ayuda a poner cosas buenas del lado positivo”.

”A qué sabe Sinaloa fue grabado durante la pandemia y salimos invictos, no tuvimos ningún contagiado en la producción, a pesar de que era una producción grande, y bueno, tiempos difíciles obligan a ideas más creativas”.

Este martes comenzó la difusión del documental, y no es una serie exhaustiva, para eso se requerirían hasta 7 temporadas comentó el director de Noroeste.

“Respetamos mucho la idea de ir a comer donde ellos comen, los proveedores que ellos usan, porque al final se trataba de contar sus historias de vida, sus cocinas y así cada capítulo tiene la personalidad de cada chef, ustedes lo van a notar. Y además mostramos que la comida de Sinaloa pueda mostrarse en toda su diversidad”.

Sobre la pregunta obligada, López Ortiz compartió emocionado A qué sabe Sinaloa: ”A mí Sinaloa me sabe a mar y a tierra, me sabe a mariscos, yo puedo desayunar y comer aguachile, pero también me encantan los frijoles y los quesos”, dijo entre sonrisas.

Agregó que mucha gente le pregunta, “¿cómo me sumo a un proyecto de estos?, y yo les contesto véanlo, difúndalo, compártanlo con la familia, disfrútenlo y quéjense si no está la taquería que a ustedes les gusta, pero si está una que no conocen vayan, porque al final A qué sabe Sinaloa es cocina de nuestra gente, sí habla de la cocina, pero sobre todo de nuestra gente”.

Este martes comenzó la difusión del documental en Los Mochis, este miércoles será en Culiacán y la semana entrante en Mazatlán, pero desde ya se puede descargar en Cinépolis Klic

El Chef Omar Serrano manifestó su agradecimiento por compartir con toda la región, con todo Sinaloa, el poder compartir todo lo que somos en este gran proyecto.